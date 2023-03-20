Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

20 марта 2023, 15:11

Мобилизованный военный осужден на Ставрополье за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд на Ставрополье приговорил военнослужащего Даниила Писцова к пяти годам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части после призыва по мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил мобилизацию. 28 октября министр обороны отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента.

Буденновский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Даниила Писцова к пяти годам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении места службы, сообщил информационный портал гарнизонных военных судов Ставропольского края, на публикацию которого обратила внимание "Новая газета Европа".

Сообщение в телеграм-канале "Информационный портал гарнизонных военных судов Ставропольского края" размещено сегодня. В нем указано, что приговор был вынесен 15 марта, Писцов был обвинен в "самовольном оставлении места службы продолжительностью свыше одного месяца, в период мобилизации" (часть 5 статьи 337 УК РФ).

Суд пришел к выводу, что военнослужащий был призван по мобилизации, но 6 октября покинул воинскую часть в Ставропольском крае, чтобы "уклониться от прохождения военной службы" и "отдохнуть от её исполнения без уважительных причин".

Писцов уехал в станицу Смоленскую Краснодарского края, где "проводил время по своему усмотрению", а 15 декабря "самостоятельно явился в правоохранительные органы и добровольно сообщил о совершённом им преступлении", говорится в публикации, автором которой указана пресс-служба военного суда.

"В ходе судебного разбирательства по делу подсудимый вину в совершении указанного преступления признал и в содеянном раскаялся. За совершение данного преступления с учетом обстоятельств, смягчающих наказание, военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

Часть 5 статьи 337 УК РФ, введенная Федеральным законом от 24.09.2022 N 365-ФЗ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс была введена часть 3.1 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, предусматривающая до семи лет лишения свободы. В декабре 2022 года военный суд в Грозном приговорил к двум годам колонии военнослужащего Александра Хмелева, признав его виновным по этой части статьи УК РФ.

После объявления частичной мобилизации военнослужащие-контрактники также потеряли возможность разорвать контракт до окончания срока ее действия. Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации. 

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Примечание:

"Чеченский контрактник осужден за оставление части", "Юристы разъяснили риски для военных за отказ ехать на Украину", "Ставропольский военный осужден за дезертирство".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 марта 2023, 15:51

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