Суд в Грозном отправил военного в колонию за уклонение от службы

26 декабря 2022, 22:13

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Александр Хмелев приговорен к двум годам колонии за неявку на службу в период мобилизации, сообщил сегодня Грозненский гарнизонный военный суд.

Грозненский гарнизонный военный суд вынес приговор за уклонение от службы в период мобилизации, сообщило сегодня агентство "Грозный информ".

Военный "с целью временно уклониться от прохождения военной службы" 22 сентября 2022 г., "не явился из отпуска на службу" и до 12 октября оставался в Ростове-на-Дону, сообщила сегодня пресс-служба суда. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - указано в сообщении на сайте суда.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело против Александра Хмелева поступило в суд 17 ноября, состоялись три заседания суда, приговор был вынесен 23 декабря.

Часть 3.1 статьи 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий) была введена 24 сентября и предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя инициативу депутатов Госдумы о введении уголовной ответственности за уклонение от призыва в период мобилизации, предложил вводить для уклонистов от службы большие штрафы, а затем отправлять их на передовую, а не позволять "отсидеться в камере".

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