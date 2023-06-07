Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве

07 июня 2023, 20:45

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Сулеймана Стамгалиева, который после мобилизации дважды покидал военную часть, не имели права призывать на службу из-за судимости и отсутствия медобследования, указала защита. Но военный суд в Астрахани счел законным уголовное преследование Стамгалиева.

В Астрахани завели уголовное дело на мобилизованного Сулеймана Стамгалиева, который сбежал из части. Сам обвиняемый заявил, что его признали на войну против Украины незаконно - у него есть непогашенная судимость, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения, опубликованного на сайте Астраханского гарнизонного военного суда, защита обжаловала в суде постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Стамгалиева о двух случаях самовольного оставления части (часть 2.1 и часть 5 статьи 337 Уголовного кодекса России). В суде адвокат и истец заявили, что Стамгалиев на момент призыва по мобилизации имел неснятую судимость и призван без медицинского освидетельствования и соответственно не мог быть призван на службу. Суд пришел к выводу, что уголовное дело возбуждено законно и не стал отменять постановление, заявив, что изложенные в жалобе доводы могут быть рассмотрены в ходе расследования, которое еще не окончено. Решение по жалобе защиты вынесено 31 мая, следует из карточки дела на сайте суда.

24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс РФ была введена часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации на срок более месяца, предусматривающая от пяти до десяти лет лишения свободы.

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