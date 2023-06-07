Уроженец Калмыкии оспаривает отказ в убежище в Казахстане после побега из военной части

07 июня 2023, 12:52

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Мобилизованный из Калмыкии Игорь Санджиев, бежавший из военной части, подал заявление о предоставлении защиты в Казахстане. Он оспаривает отказ в предоставлении убежища.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс РФ была введена часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации на срок более месяца. Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. 3 июня стало известно, что военный суд во Владикавказе приговорил к шести годам колонии жителя Кабардино-Балкарии Муаеда Кочесокова, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

Суд в Казахстане, куда бежал мобилизованный Санджиев, приговорил его к шести годам условного срока и выдворению в Россию за незаконное пересечение границы. Житель Калмыкии не смог оспорить решение о его выдворении - оно является окончательным и не подлежит обжалованию, сообщил заместитель директора Казахстанского бюро по правам человека Денис Дживага. Эта организация представляет интересы Санджиева в суде.

"В Казахстане политическое убежище предоставляет только президент, за ним практически никто не обращается. Мы подали на простое убежище. Сам уполномоченный орган в этом отказал, мы обжаловали отказ в акимат (администрацию - Прим.), также получили отказ. Сейчас мы подали в суд", - рассказал Дживага, слова которого приводят "Кавказ.Реалии"*.

Он уточнил, что до вынесения окончательного решения Игорь Санджиев остается на свободе, он проживает в Уральске.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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