Мобилизованный из Кабардино-Балкарии осужден за уклонение от службы

03 июня 2023, 18:33

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Военный суд во Владикавказе приговорил к шести годам колонии жителя Кабардино-Балкарии Муаеда Кочесокова, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс РФ была введена часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации на срок более месяца. Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. 2 июня стало известно, что суд в Новороссийске приговорил контрактника Дмитрия Тюрина к пяти годам и двум месяцам лишения свободы, признав его виновным по этой части статьи 337 УК РФ.

Суд во Владикавказе признал мобилизованного жителя Кабардино-Балкарии Муаеда Кочесокова виновным в самовольном оставлении части и приговорил к шести годам колонии, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Муаед Кочесоков был признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ, указано в карточке дела на сайте Владикавказского гарнизонного военного суда. Карточка дела обновлена сегодня утром, к ней прикреплен текст приговора, вынесенного 17 мая.

Согласно тексту приговора, Кочесоков "в связи с частичным мобилизационным предписанием" 24 сентября 2022 года был зачислен в списки личного состава воинской части и проходил службу с 25 сентября. 3 октября Кочесоков, "желая отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы", покинул часть и уехал домой. "О его розыске в связи с отсутствием в воинской части ему стало известно 26 января 2023 г. от односельчан. Около 17 часов 27 января того же года после беседы с сослуживцем по месту жительства самостоятельно прибыл в военную комендатуру (г. Владикавказ), где добровольно сообщил о самовольном оставлении воинской части без уважительных причин", - говорится в судебном акте.

В качестве смягчающих обстоятельств "суд учитывает, что Кочесоков вину признал, в содеянном раскаялся, является отцом двух малолетних детей", указано в приговоре.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Избрать в отношении Кочесокова М.К. меру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда, отменив меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - постановил судья.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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