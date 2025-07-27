Восемь бойцов из Калмыкии убиты в военной операции

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Бадма Манджиев, Борис Мукабенов, Вячеслав Санджиев, Нямин Музраев, Савр Васкеев, Айс Бухаев, Хонгр Бериков, Басанг Дживинов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 161 бойца из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 июля власти признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 153 бойца из Калмыкии.

Бадма Манджиев убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Октябрьского района Калмыкии, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества. Уроженец поселка Кетченеры после окончания школы поступил в МЧС. Затем был призван в армию, служил в Росгвардии. В 2019 году подписал контракт с Минобороны РФ, проходил службу в танковых и артиллерийских войсках, продолжал службу на военной базе в Гюмри (Армения), в Армении. 26-летний боец убит 7 марта 2025 года в в поселении. Верхнекаменское Донецкой народной республики, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Ранее районные власти сообщали, что в военной операции убиты Борис Мукабенов, Вячеслав Санджиев, Нямин Музраев, Савр Васкеев, Айс Бухаев, Хонгр Бериков, Басанг Дживинов.

Таким образом, как минимум 161 боец из Калмыкии официально признан убитым в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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