Поджог на железной дороге под Ростовом-на-Дону привел к задержке двух поездов

08 июня 2023, 13:54

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Задержка отправления двух поездов произошла из-за поджога неизвестными железнодорожного оборудования около станции "Хапры" под Ростовом-на-Дону.

По данным Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), неизвестные подожгли релейный шкаф в ночь на 7 июня, СМИ сообщили об инциденте сегодня.

"В результате до 30 минут были задержаны поезда №6070 Ростов – Таганрог и №232 Москва – Ейск", – привел сегодня "Коммерсант" слова представителя СКЖД.

По данным сервиса "Вокзалы.рф" станция "Хапры" расположена примерно в 25 километрах от Ростова-на-Дону, в Мясниковском районе.

После поджога релейного шкафа сработали ложные сигналы о том, что несколько участков перегона Хапры – Ростов-Западный заняты. Это и стало причиной задержки отправления двух поездов, сообщил сегодня Telegram-канал "Baza".

Инцидент произошел недалеко от станции "Хапры" около часа ночи. Прибывшая на место аварийная бригада обнаружила, что неизвестные вскрыли и подожгли релейный шкаф электронной центральной блокировки (ЭЦБ) на станции "Хапры". Огнем были повреждены элементы управления ростовской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. Неисправность была устранена к шести часам утра 8 июня. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей. Силовики на месте поджога обнаружили пропитанные бензином марлевые тампоны и два пластиковых бутыля по 5 литров, а также 10-литровую канистру, передал Telegram-канал "Privet-Rostov.ru – новости Ростов-на-Дону ".

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" (предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сказано в сообщении.

На 13.50 мск на сайтах управления МВД по Ростовской области, а также на сайте следственного управления (СУ) СКР по Ростовской области нет сообщений о поджоге на станции "Хапры".

"Кавказский узел" также писал, что 6 января стало известно, что задержаны трое молодых людей, в том числе два несовершеннолетних студента, которые намеревались поджечь военкомат в Ростове-на-Дону.

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