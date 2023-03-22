Видео по делу Паскаря вошло в противоречие с версией следствия о теракте

22 марта 2023, 10:28

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Защита Игоря Паскаря, обвиняемого в теракте, показала суду видеозапись, из которой следует, что поджог коврика у здания ФСБ в Краснодаре не испугал ни силовиков, ни прохожих, рассказал адвокат. Прокуратура не отреагировала на заявление о пытках Паскаря, отметил он.

Как писал "Кавказский узел", в январе суд по делу Игоря Паскаря рассматривал его показания, данные на предварительном следствии. Паскарь, как выяснилось, не осознавал значения некоторых формулировок, которые следователь внес в протокол допроса, а назначенный адвокат не объяснял ему, что эти формулировки означают, сообщил защитник Паскаря, адвокат Феликс Вертегель.

Летом 2022 года в Краснодаре был задержан 46-летний житель Волгоградской области Игорь Паскарь, который бросил в здание краевого управления ФСБ "коктейль Молотова", в результате чего загорелся коврик для ног около входа. Паскарь был обвинен в совершении теракта и вандализме. Он не отрицал своих действий, но не согласился с попытками следствия квалифицировать их как теракт, сообщил адвокат. В ноябре 2022 года Паскаря этапировали из Краснодара в Ростов-на-Дону, где военный суд начал рассматривать его дело. На заседании 9 января Паскарь заявил, что силовики после задержания пытали его, в том числе электротоком.

21 марта на заседании по делу Игоря Паскаря суду была продемонстрирована видеозапись момента поджога. Демонстрация была важна, чтобы показать суду, что никакой паники или страха у окружающих действия Паскаря не вызвали, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Феликс Вертегель.

"На видеозаписи видно, что ни сотрудники ФСБ, ни прохожие не чувствуют страха или ужаса и спокойно продолжают идти или заниматься своими делами", - сказал Вертегель.

По его словам, прокуратура так и не отреагировала на заявление Паскаря о применявшихся к нему пыткам. "Никакой реакции от них не было", - сообщил он.

Паскарь остается в СИЗО, но "особых жалоб у него нет", добавил защитник. "Единственная проблема - письма. К примеру, последнее письмо от родных, направленное 2 февраля, он все еще не получил", - заметил адвокат.

Игорь Паскарь не согласен с формулировками его показаний, составленными следователем, отметил Вертегель. "Мой подзащитный хотел своими действиями привлечь внимание к определенным проблемам, и выступить в поддержку других [людей], боящихся высказать свое мнение. А следователь вписывал формулировки [такие, как] «с целью повлиять на принятие решений государственными органами», и адвокат по назначению убеждал его согласиться. Как сам Паскарь сейчас говорит на суде: «Как я могу повлиять на решения государственных органов - министерства обороны или президента?»", - рассказал адвокат, отметив, что следующее заседание суда назначено на 6 апреля.

Напомним, при задержании у Паскаря нашли тюбики с синей и желтой краской. По словам одного из очевидцев, человек, который поджег коврик на входе в здание ФСБ, "поджег и ждал, просто стоял и смотрел".

Целью такой акции могло быть привлечение внимания, заметил галерист Марат Гельман. "Это, безусловно активизм, протест. Даже если это совершил художник", - сказал он "Кавказскому узлу". В свою очередь художник-акционист Денис Мустафин затруднился однозначно назвать инцидент художественной акцией. "Если бы он покрасил коврик в синий и желтый [цвета], а спички бы у него нашли в кармане, то я бы однозначно отнес это к акционизму", - сказал "Кавказскому узлу" художник.

Игорь Паскарь считает себя активистом, но "общественным активистом его сложно назвать", рассказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Феликс Вертегель. По его словам, до ареста Паскарь жил случайными заработками. "Он занимался подработкой, где придётся. Профессию не получил, ушел из вуза в армию и потом не восстановился", - сказал адвокат.

Сам Паскать заявил, что его акция была задумана как пацифистская. "Моя акция, сугубо мирная, должна была показать всем противникам [военной операции], что они не одиноки", - рассказал он.

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