Дошло до суда дело о поджоге архива ФСИН в Новокубанске

18 марта 2023, 05:19

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В суд Новокубанска передано дело бывшего сотрудника МВД, который в январе поджег районный филиал уголовно-исполнительной инспекции и уничтожил около 800 дел бывших заключенных.

Как писал "Кавказский узел", 10 января в Новокубанске произошел пожар в районном филиале уголовно-исполнительной инспекции, сгорели около 800 дел бывших заключенных.

В Новокубанский районный суд Краснодарского края передано уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который обвиняется в поджоге здания уголовно-исполнительной инспекции и уничтожении документов, пишет 17 марта "Коммерсант".

Поджигателем отказался бывший сотрудник МВД, который был уволен из органов по отрицательным мотивам. В момент совершения преступления он был в состоянии алкогольного опьянения. Ночью он, проходя мимо здания инспекции, разбил стекло, проник в окно и поджег бумаги. Еще часть он унес с собой и выбросил. На следующий же день его задержали сотрудники ФСБ. За умышленное уничтожение имущества ему грозит до пяти лет лишения свободы, информирует "Кубань 24".

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