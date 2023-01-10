Архив ФСИН сгорел на Кубани

10 января 2023, 12:23

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Пожар произошел в филиале уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району Краснодарского края, сообщили в МЧС. По данным источника, сгорели около 800 дел бывших заключенных.

По данным ведомства, площадь пожара составила восемь квадратных метров, погибших и пострадавших нет.

"В 04.16 9 января диспетчеру Новокубанского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании по адресу: Новокубанский район, город Новокубанск, улица Кооперативная", - цитирует представителя регионального главка МЧС РИА "Новости".

В пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю уточнили, что пожар произошел в архиве филиала уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району.

В результате пожара уничтожены около 800 дел бывших заключенных. Основная версия возгорания - поджог, пишет со ссылкой на свой источник Life.ru.

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