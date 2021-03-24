Сход сели в Мцхета-Мтианети . Фото пресс-службы администрации Регион Рача-лечхуми и Квемо-Сванети https://www.facebook.com/RachaLechkhumiQvemoSvaneti/posts/2105600736249249

24 марта 2021, 07:13

Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней

22 села в грузинском регионе Мцхета-Мтианети и около 10 семей в Рача-Лечхуми оказались отрезанными от мира в связи со сходом оползней. Местные власти ведут работы по расчистке заблокированных дорог.

23 марта в регионе Мцхета-Мтианети оползневой процесс спровоцировал обвал камней на дорогу Ошпители-Гудамакари после чего она оказалась заблокирована, сообщила администрация региона. "На месте происшествия мобилизована техника, однако риск обрушения скальных пород сохраняется, поэтому работы по расчистке еще не начались", – сказано в сообщении, опубликованном поздно вечером на странице администрации Мцхета-Мтианети в Facebook.

 Второй оползень сошел в Рача-Лечхуми, в результате оказалась повреждена трасса и заблокированы около 10 семей, сообщила администрация региона. "Оползень сошел из-за сильных проливных дождей. Расчистка дорога осложнена из-за продолжающихся оползневых процессов. В регионе планируются открыть альтернативную дорогу", – сообщила вечером 23 марта администрация Рача-Лечхуми на своей странице в Facebook.

"Кавказский узел" также писал, что 31 января на трассу, соединяющую Кутаиси с Мамисонским перевалом сошел оползень, после чего водители были вынуждены ехать по объездной дороге.

Примечание:

"Жители Грузии вынуждены передвигаться по канатной дороге в Коби", "Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 650 грузовиков", "Жители Грузии смогли покинуть Степанцминду на канатной дороге".

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