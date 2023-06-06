Лидер "Мусульманского единства" Талех Багирзаде посажен в карцер

06 июня 2023, 01:19

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Отбывающий тюремное заключение лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде заключен в штрафную камеру. Это произошло из-за того, что Багирзаде выступил против построения заключенных на плацу под палящим солнцем, сообщил адвокат Фахраддин Мехтиев.

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талех Багирзаде 26 ноября объявил голодовку после оскорблений от одного из руководителей колонии. Адвокат Фахраддин Мехтиев сообщил, что богослов требует перевода в другую колонию. Однако затем Багирзаде передал через супругу и соратников, что цель голодовки - привлечь внимание к нарушению прав заключенных в целом, а не улучшить условия содержания для себя лично. 11 декабря Багирзаде прекратил голодовку. 6 января ЕСПЧ коммуницировал жалобу Багирзаде на арест.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышла на свободу по помилованию. Лидер движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талех Багирзаде, отбывающий тюремное наказание, был заключен в карцер. По его супруги Лейлы Исмаилзаде, произошло это еще 2 июня, но ни родных, ни адвоката об этом в известность не поставили. «Талех звонит обычно по четвергам и воскресеньям. Он имеет право на телефонный звонок в течение 15 минут, но и этот лимит не позволяют полностью использовать, хотя другим заключенным позволяют даже совершит видеозвонки. В это воскресенье Талех не позвонил вообще. Сначала из ДМЕ позвонили в колонию номер 12 и поинтересовались, почему Талех не позвонил, но представитель учреждения сказал, что с ним «все в порядке, просто есть технические проблемы со связью». Но вечером в воскресенье, когда я сама в очередной раз позвонила в колонию, мне заявили, что Талех посажен в карцер. Но мне на назвали причин его наказания и на какое время его посадили туда», - рассказала Исмаилзаде корреспонденту «Кавказского узла». 5 июня адвокат Фахраддин Мехтиев добился в колонии номер 12 встречи с Багирзаде. «Мне сказали, что Талех Багирзаде заключен в штрафную камеру, но я настоял на встрече. Оказалось, что его посадили в карцер еще 2 июня. Талех сообщил, что формальной причиной для его наказания стало выражение им протеста построению заключенных камеры на плацу с целью их поименного просчета. Он выразил протест против построения заключенных на плацу днем. Сейчас уже установилась жаркая погода, а вывод всех заключенных на плац для поименной их проверки присутствия в колонии занимает около часа. Люди и так слабы от плохого питания, различных недугов, да еще их выстраивают их под солнцем в 30-и и более градусную жару. К тому же в колонии приняли на работу нового сотрудника, который очень медленно выговаривает фамилии заключенных. Пересчет и проверка присутствия заключенных на плацу в течение длительного времени, по мнению Багирзаде, «превращается в пытку над заключенными». Талех предложил или разделить заключенных на группы и по отдельности их проверять, или же проводить построение в месте, где есть укрытие от солнца. Сказав это, Багирзаде покинул строй, из-за этого его посадили на пять суток в карцер», - рассказал адвокат Мехтиев корреспонденту «Кавказского узла». По его словам, Багирзаде пожаловался также на подачу воды в колонии в ограниченные часы, на некачественную пищу, подаваемую заключенным. «Эти проблемы, как сказал Багирзаде, делают жизнь заключенных невыносимой», - продолжил адвокат.

Он считает посадку Багирзаде в карцер неправомерной, поскольку основанием для этого является преднамеренное и злостное нарушение дисциплинарных правил. «Талех Багирзаде всего лишь выразил несогласие с действиями, представляющими риски для здоровья заключенных. В середине дня, когда температура воздуха превышает 30 градусов тепла, простаивание длительное время под солнцем чревато перегревом организма, что может привести к заболеванию. Талех Багирзаде считает, что посадка в карцер является также предлогом, чтобы его, как и другого активиста ДМЕ Аббаса Гусейнова, перевести в крытую Гобустанскую тюрьму с более суровыми условиями содержания для полной изоляции от других заключенных», - отметил адвокат.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2021 года Европейский суд по правам человека начал коммуникацию по жалобам девяти осужденных по "нардаранскому делу", которые заявили о жестоком обращении и отсутствии эффективных средств правовой защиты, а в ноябре 2022 года ЕСПЧ коммуницировал 40 жалоб фигурантов того же дела, которые просят признать неправомерным их уголовное преследование.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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