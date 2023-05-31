Суд в Баку утвердил перевод Аббаса Гусейнова в крытую тюрьму

31 мая 2023, 01:29

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Апелляционный суд в Баку утвердил решение об ужесточении режима активисту Движения «Мусульманское единство» Аббасу Гусейнову. Защита намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая активист движения "Мусульманское единство" Аббас Гусейнов обнародовал аудиообращение с заявлением о том, что в колонии его пытают, и его жизни грозит опасность. Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана отреагировали на это заявление и 19 мая посетили Гусейнова в бакинском СИЗО.

15 мая Рахима Гусейнова, мать Аббаса Гусейнова, провела пикет в Баку, потребовав остановить пытки и притеснения его в колонии. После пикета сотрудники полиции отвезли Гусейнову в администрацию президента, где женщину записали на прием к профильному чиновнику. По словам Гусейновой, в течение последних месяцев ее сына подвергают физическому насилию в колонии и необоснованно заключают в карцер, а также решили на год отправить его в Гобустанскую тюрьму, где более суровые условия содержания. Адвокат Фахраддин Мехтиев в тот же день подал апелляционную жалобу на решение о переводе Гусейнова в Гобустанскую тюрьму.

Апелляционный суд в Баку 30 мая рассмотрел по существу апелляционную жалобу Гусейнова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фахраддин Мехтиев.

«К сожалению, разбирательство было формальным. Суд не внял нашим доводам, что решение об ужесточении наказания необоснованно, что надо наказывать не Гусейнова, а тех, кто подвергал его в колониях пыткам и побоям. Суд оставил нашу жалобу без удовлетворения, а это означает, что приговор вступает в силу и Аббаса могут уже сейчас перевести в Гобустанскую тюрьму», - сказал адвокат.

Мехтиев отметил, что защита в любом случае подаст кассационную жалобу в Верховный суд. «Пенитенциарная система не представила убедительных доказательств нарушения Гусейновым дисциплинарных правил, и его заключали в карцер на основе голословных утверждений надзирателей. С другой стороны, суд первой инстанции расследовал дело Гусейнова необъективно, а апелляционный суд формально рассмотрел жалобу. Тем самым они нарушили в отношении Гусейнова статью 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции прав человека. Мы подадим кассационную жалобу в верховный суд, а если и она не будет удовлетворена, обратимся в ЕСПЧ», - заявил адвокат.

Члены семьи Гусейнова еще до заседания суда 30 мая провели пикет перед зданием Генпрокуратуры Азербайджана. «Перед заседанием Бакинского апелляционного суда мы всей семьей, вместе с родственниками пошли в генеральную прокуратуру и просили, чтобы представитель этого ведомства в суде выступил против перевода моего сына в крытую тюрьму. Мы требовали отмены этого решения и обеспечения безопасности Аббаса, которого в последние месяцы неоднократно избивали и пытали. Сотрудники полиции нас препроводили в приемную прокуратуры и там нам обещали «объективное расследование», но в итоге апелляционный суд оставил решение в силе. Мой сын уже семь лет провел в Гобустанской тюрьме и его вновь отправляют туда. Мы будем продолжать протесты, пока права моего сына не восстановят», - заявила мать активиста Рахима Гусейнова корреспонденту «Кавказского узла». Она отметила, что в Гобустанской тюрьме заключенных в основном содержат в камерах-одиночках, а встречи и телефонные разговоры с близкими дают очень редко.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов полагает, что ужесточение режима наказания Гусейнову может быть связано с его авторитетом среди верующих.

«Аббас Гусейнов – один из лидеров «Мусульманского единства». Он популярен среди верующих, а их в тюрьмах очень много. Аббас активно выступает в защиту прав верующих и против незаконных действий сотрудников тюремных администраций, потому неудобен им. Очевидно поэтому его хотят упрятать в крытую тюрьму, где он будет максимально изолирован от других заключенных и не сможет влиять на них. Одно дело - содержать Аббаса Гусейнова в колонии, где в течение дня свободное передвижение, другое – заключить в камеру на 1-2 человек без связи с другими заключенными», - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о решении по жалобе Гусейнова. Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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