Мать азербайджанского активиста добилась реакции властей на его жалобы о пытках

15 мая 2023, 15:59

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Мать осужденного активиста Аббаса Гусейнова провела пикет в Баку, потребовав остановить пытки и притеснения его в колонии. После пикета представители властей записали ее на прием к профильному чиновнику.

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников, включая Аббаса Гусейнова, в январе 2017 года были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков. 3 марта Аббас Гусейнов сообщил, что подвергся пыткам в колонии. Его защита пообещала подать жалобы в связи с противоправными действиями против осужденного.

"Нардаранское дело" возникло после проведения силовой операции в ноябре 2015 года. Главной целью силовой операции был разгром движения "Мусульманское единство" и арест его лидера Талеха Багирзаде, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышла на свободу по помилованию.

Мать Аббаса Гусейнова Рахима Гусейнова сегодня провела одиночную акцию в сквере «Филармония» напротив администрации президента Азербайджана. "Я пришла сюда протестовать против нарушения прав моего сына, пытками над ним в тюремном заключении. Более того, они вновь приняли решение отправить моего сына в крытую Гобустанскую тюрьму, где суровые условия содержания", - рассказала Рагимова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, «на протяжении последних месяцев» активиста подвергают физическому насилию. "Аббаса с 26 декабря прошлого года мучают. Ему за годы заключения периодически меняют места отбывания наказания. В декабре прошлого года Аббаса перевели в колонию № 1. Предварительно арестованных заключают на так называемый «карантин», где нет прогулок, очень ограниченные условия. Чтобы перевести его потом на «зону», где более свободный распорядок, от Аббаса потребовали денег. Он отказался, заявив, что денег нет. После этого его периодически стали заключать в карцер, настраивать на него других заключенных", - рассказала она.

После очередного семидневного карцера в феврале этого года Гусейнова отправили в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, а в начале марта перевели оттуда в другую колонию. "И там все время подвергали давлению, а в конце апреля суд постановил перевести его сроком на один год в Гобустанскую крытую тюрьму. Там очень плохие условия. Там заключенных содержат в одиночных камерах, в день всего на один час выводят на прогулку. Телефонные разговоры дают раз в месяц, свидания раз в три месяца. Аббас уже в прошлом был там. Но до рассмотрения апелляционной жалобы он пока остается в колонии № 7", - рассказала Рахима Гусейнова.

По ее словам, каждый раз после того, как ее сын выражает протест против нарушения его прав, его заключают в карцер. "10 мая его в очередной раз заключили в карцер. С самого начала заключения в тюрьму с Аббасом беспощадно обращаются. Его подвергают унижениям, бесчеловечному обращению. Когда его задержали в 2015 году, так избили, что он несколько дней пролежал без сознания. Ему не так давно так сильно сжимали наручники, что руки синели у него. Ранее, во время пребывания в Гобустанской тюрьме, у него возникли сердечные боли, стали выпадать волосы, возникла нервная напряженность. Но его не лечат, несмотря на то, что мы не раз обращались. И даже когда перевели в тюремный госпиталь, не лечили, а использовали для того, чтобы потом отправить в другую колонию", - сказала мать осужденного, отметив, что вышла на акцию протеста, чтобы пожаловаться президенту Азербайджана на нарушение прав ее сына.

Спустя несколько минут после начала акции сотрудники полиции предложили женщине поехать с ними для записи на прием в администрацию. "Меня повезли к зданию кабинета министров, там в приемном отделе меня записали на прием и сказали, что через неделю или десять дней пригласят на встречу к ответственному работнику по делам заключенных", - сообщила Рахима Гусейнова после того, как ее увезли.

Адвокат Фахраддин Мехтиев сообщил, что сегодня подал апелляционную жалобу на решение о переводе Гусейнова в Гобустанскую тюрьму. "Это форма наказания Аббаса Гусейнова. Такое решение было принято выездным заседанием Низаминского суда по представлению администрации колонии № 7. Начальство колонии мотивировало это «систематическими нарушениями» Гусейновым дисциплины, хотя это не так. Он имеет определенный авторитет среди верующих. По этой причине, а также в связи с тем, что он заступается за права других заключенных, его притесняют, периодически заключают в карцер", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Аббас Гусейнов и ранее заявлял о пытках во время следствия. В августе 2017 года адвокат Ялчин Иманов, посетивший Гусейнова в тюрьме, сообщил о большом числе кровоподтеков на теле заключенного, а также рассказал, что активист с трудом передвигается и хромает на одну ногу. Сам Гусейнов сообщил адвокату о том, как его избивали и приковали наручниками его руки и ноги к металлической койке в карцере.

В апреле и мае 2018 года мать Гусейнова сообщала об избиениях сына в Гобустанской тюрьме. В Пенитенциарной службе сообщения о пытках опровергали.

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