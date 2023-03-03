Активист "Мусульманского единства" заявил о пытках в колонии

03 марта 2023, 17:17

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Член Движения "Мусульманское единство" Аббас Гусейнов, отбывающий срок по "Нардаранскому делу", подвергся физическому насилию в колонии, сообщил его адвокат. Защита Гусейнова намерена подать жалобы в связи с противоправными действиями против осужденного.

Как писал "Кавказский узел", 25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников, включая Аббаса Гусейнова, были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек. 9 февраля ЕСПЧ признал нарушения прав 9 фигурантов этого дела, в том числе Гусейнова и постановил выплатить им денежные компенсации.

"Нардаранское дело" появилось после проведения силовой операции в селе 26 ноября 2015 года. Главной целью силовой операции был разгром движения "Мусульманское единство" и арест его лидера Талеха Багирзаде., говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышла на свободу по помилованию.

Адвокат Фахраддин Мехтиев сегодня встретился с Гусейновым в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

"Я только накануне узнал, что Аббаса Гусейна перевели в тюремный госпиталь еще 28 февраля. До того, он 11 дней провел в карцере колонии. Это предшествовали регулярные целенаправленные провокационные действия против Аббаса со стороны ряда заключенных, управляемых тюремной администрацией. При этом, двух других осужденных, вступавшихся за Гусейнова, сначала посадили в штрафную камеру, а потом перевели в другие камеры. Когда же Гусейнов выразил протест в связи с их переводом, его заключили в карцер. В знак протеста он объявил голодовку. Из-за этого на него надзиратели оказывали физическое давление, били, сжимая наручники на руках. Я видел следы ран от этого на его запястьях. В конечном итоге, Гусейнова перевели в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Возможно это сделано как промежуточный этап для отправки Гусейнова в другую колонию с худшими условиями", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что на основе показаний Гусейнова он обратится в Пенитенциарную службу и прокуратуру.

Мать Гусейнова Рахима Гусейнова также сообщила об физическом давлении на ее сына. "Мой сын уже восьмой год в тюрьме. За это время его периодически подвергали пыткам. Но потом от него как-то отстали. Однако в прошлом месяце против него вновь начались провокации. Тюремное руководство настраивало против него других заключенных, которые провоцировали его на конфликты. Двух сокамерников Аббаса, которые вступались за него перевели в другие колонии, а Аббаса посадили в карцер. Там, ему надели наручники и избивали. Аббас 11 суток проводил голодовку и сильно ослаб. Видимо, поэтому его отправили в тюремный госпиталь", - сказала Рахима Гусейнова корреспонденту "Кавказского узла".

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступными для комментариев.

Аббас Гусейнов и ранее заявлял о пытках во время следствия. В августе 2017 года адвокат Ялчин Иманов, посетивший Гусейнова в тюрьме, сообщил о большом количестве следов повреждений и кровоподтеков на теле заключенного, а также рассказал, что активист с трудом передвигается и хромает на одну ногу. Сам Гусейнов сообщил адвокату о том, как его избивали и приковали наручниками его руки и ноги к металлической койке в карцере.

В апреле-мае 2018 года его мать сообщила об избиениях сына в гобустанской тюрьме. При этом в Пенитенциарной службе факты пыток опровергали.