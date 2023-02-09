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09 февраля 2023, 15:37

ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить компенсации оппозиционерам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти Азербайджана должны выплатить по восемь тысяч евро восьми осужденным по "нардаранскому делу" членам движения "Мусульманское единство", постановил сегодня Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", осужденные по "нардаранскому делу" жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов этого дела политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышла на свободу по помилованию.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". 

ЕСПЧ 9 февраля объявил решение по делу "Джаббар Джаббаров и другие против Азербайджана", в котором были объединены жалобы восьми заявителей. Все они, будучи членами Движения "Мусульманское единство" были задержаны в ходе спецоперации полиции в ноябре 2015 года в Бакинском пригороде Нардаран. Заявители жаловались на пытки и жестокое обращение при задержании, транспортировке и содержании под стражей в период следствия "с целью принуждении к даче признательных показаний". 

При этом, по словам заявителей, их жалобы в местные суды не были эффективно расследованы. Заявители просили признать нарушения их прав по статье 3 (запрещение пыток) и 13 (право на эффективные средства юридической защиты) Европейской конвенции прав и свобод человека.

В ходе коммуникации правительство Азербайджана предложило заявителям мировое соглашения с условием выплаты каждому компенсации на общую сумму 8 тысяч евро. Заявители не согласились с размером, предлагаемой компенсации, а также сочли, что власти не уточнили, какие общие меры будут приняты для устранения последствий нарушения их прав, говорится в решении суда.

ЕСПЧ, сочтя, что "основ для дальнейшего расследования нет," принял решение об исключении заявлений из списка рассматриваемых дел, обязав правительство Азербайджана в течение трех месяцев выплатить по 8 тысяч евро каждому из заявителей – Джаббару Джаббарову, Этибару Исмайлову, Аббасу Гусейнову, Ибрагиму Худавердиеву, Рамилю Сейфуллаеву, Мубаризу Ибрагимову, Джабиру Алиеву и Рузи Исмайлову, далее сказано в сообщении ЕСПЧ.

Некоторые из заявителей, который были арестованы в 2015 году и впоследствии приговорены к длительным срокам лишения свободы, еще остаются в тюрьмах, сказал корреспонеденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньятов.

"Я сам был тогда в числе арестованных. Нас начали пытать и жестоко избивать уже в грузовом автомобиле, куда поместили. Изощренные пытки с избиением дубинками, применением электрошокеров продолжались в управлениях полиции. Я в результате пыток был парализован, стал инвалидом и досрочно был освобожден по состоянию здоровья. Многие другие осужденные впоследствии были помилованы. В тюрьмах из этого списка остаются Джаббар Джаббаров и Аббас Гусейнов, все другие были досрочно освобождены по помилованию. А Этибара Исмайлова на прошлой неделе вновь арестовали по сфабрикованному обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере", - рассказал Буньятов.

Он добавил, что из осужденных по "нардаранскому делу" в тюрьмах также остаются лидер ДМЕ Талех Багирзаде, Джахад Бабакишизаде и Сейфаддин Ширванов.

Вердикт Страсбургского суда никак не повлияет на правовое положение содержащихся в заключении членов "Мусульманского единства", указал эксперт в области права медиа, глава группы мониторинга решений ЕСПЧ по Азербайджану Халид Агалиев. "Решение ЕСПЧ не касается вопросов их ареста и осуждения к тюремным срокам. Речь идет о признании фактов пыток над ними и за это они получат компенсации", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

"Азербайджанский оппозиционер получил четвертый за год приговор", "Здоровье Абида Гафарова резко ухудшилось в тюрьме", "ЕСПЧ назначил компенсации четверым азербайджанским оппозиционерам".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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