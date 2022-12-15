ЕСПЧ назначил компенсации четверым азербайджанским оппозиционерам

15 декабря 2022, 17:16

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Страсбургский суд счел нарушением права на свободу и личную неприкосновенность аресты активистов партии Народного фронта Азербайджана Джаббара Саваланлы, Мурада Адилова, Фараджа и Сираджа Керимли и назначил каждому из них компенсацию в размере 10 тысяч евро.

Сегодня ЕСПЧ объявил решение по делу "Джаббар Саваланлы и другие против Азербайджана".В нем были объединены жалобы активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Джаббара Саваланлы (известен еще как Савалан) и Мурада Адилова, зампреда партии "Мусават" Фараджа Керимли и его брата Сираджа Керимли, которые были арестованы и приговорены к тюремным срокам по схожим обвинениям в незаконном обороте наркотиков.

Жалобы были поданы на заключение под стражу в период следствия. Заявители сочли, что их арестовали "на основе сфабрикованных доказательств, за антиправительственную деятельность".

Однако, как говорится в решении ЕСПЧ, местные суды мотивировали заключение под стражу "тяжестью обвинения и рисками уклонения заявителей от следствия".

Заявители оспаривали нарушение их прав на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции о правах человека), на справедливое судебное разбирательство (статья 6), на объединения (статья 11), на эффективные средства юридической защиты (статья 13), на запрет дискриминации (статья 14) и пределы использования ограничений в отношении прав (статья 18).

По итогам разбирательства ЕСПЧ признал нарушение прав заявителей по статье о нарушении прав на свободу и личную неприкосновенность. По остальным статьям Страсбургский суд признал нецелесообразным проведение расследования нецелесообразным, а по статье 18 ЕСПЧ счел доводы заявителей "неприемлемыми".

ЕСПЧ обязал правительство выплатить каждому заявителю по 10 тысяч евро. В делах Фараджа и Сираджа Керимли совокупно еще 3 тысячи евро должно быть выплачено на возмещение судебных расходов, а в деле Адилова – 2 тысячи евро. В случае с Саваланлы не назначена компенсация из-за того, что в ЕСПЧ не были направлены подтверждающие документы.

Глава Группы мониторинга решений ЕСПЧ по Азербайджану Халид Агалиев объяснил, с чем связано признание нарушения прав заявителей только по одной статье. "Эти жалобы были на досудебное заключение ареста, а не по существу уголовных дел. Поэтому судьи ЕСПЧ сочли достаточным усмотреть в этих делах нарушение статьи 5, которая признает нарушение права на свободу, и в частности незаконность ареста и заключения под стражу. Это автоматически влечет и нарушение смежных прав – на справедливое разбирательства и других. ЕСПЧ не увидел смысла расследовать остальные статьи, но судя по суммам компенсациям учел и эти факторы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, поскольку все заявители уже на свободе в решении ЕСПЧ нет пунктов относительно прекращения уголовного преследования.

Полпред Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

Молодежный активист ПНФА Джаббар Савалан был арестован по обвинению в незаконном хранении наркотиков, спустя две недели после того, как принял активное участие в шествии оппозиционеров 20 января 2011 года по случаю 21-й годовщины ввода в Баку частей Советской армии с целью подавления национально-демократического движения. Он был осужден на два с половиной года лишения свободы. Международная правозащитная организация Amnesty İnternational признала его "узником совести". В конце 2011 года Савалан был помилован. Однако он не был восстановлен на учебе в университете

Член партии Народного фронта Азербайджана Мурад Адилов 14 мая 2015 года был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинению в хранении наркотиков. 27 октября 2015 года апелляционный суд отклонил жалобу Адилова. Защита обжаловала приговор в кассационном порядке. Мурад Адилов свою вину не признавал, заявляя, что его преследуют за оппозиционную деятельность. Активист включен в список политзаключенных, подготовленный представителями гражданского общества Азербайджана. В марте 2019 года он был помилован.

Фарадж Керимли был задержан как подозреваемый в незаконном обороте наркотиков в июле 2014 года. По такому же обвинению был задержан его брат Сирадж Керимли. 18 августа 2014 года Amnesty International объявила Фараджа и Сираджа Керимли "узниками совести" и призвала к их немедленному освобождению. Весной 2015 года Фарадж был приговорен к шести годам и шести месяцам тюрьмы, а его брат - к шести годам. Сирадж Керимли был помилован в марте 2016 года года. В мае 2016 года Верховный суд Азербайджана смягчил наказание Фараджу Керимли до 3 лет тюрьмы. В октябре 2016 года он был освобожден по амнистии.

В Азербайджане распространена практика политически мотивированных административных арестов. Они применяются произвольно в нарушение требований национального законодательства и Европейской конвенции прав человека, заявил в августе местный неправительственный Институт демократических инициатив.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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