Активист партии Народного фронта Азербайджана арестован на 30 суток 

02 декабря 2022, 13:08

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Член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению неповиновении полиции. Соратники считают, что его преследуют за критику властей в социальных сетях.

Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» член президиума ПНФА Асиф Юсифли, Гасанов был задержан 26 ноября.

«Эльнура задержали еще 26 ноября, когда он вышел из дома, чтобы вынести мусор. Его родные не предавали задержание огласке, опасаясь, что это навредит ему. После того, как 1 декабря он позвонил и сообщил сестре, что арестован на 30 суток, она информировала об этом руководство Гарадагской районной организации ПНФА, членом которой является Гасанов», - сказал Юсифли.

Гасанов сообщил родным, что ему вменили ст. 535.1 (неподчинение законным требованиям сотрудника полиции) КоАП и назначили ему 30 суток ареста.

«Эльнур сообщил сестре, что на самом деле причиной ареста стал его комментарий на одной из страниц в социальной сети, на которой он жестко раскритиковал руководство Азербайджана. Он сказал, что его принудили удалить этот комментарий и некоторые посты на своем аккаунте. Наши активисты обратили внимание, что все посты Гасанова после 23 ноября были удалены с его аккаунта», - сказал Юсифли.

Он отметил, что Гасанов не имеет постоянной работы и занимается поденным трудом.

«Эльнур рядовой партиец, но активно участвует в работе Гарадагской районной организации ПНФА», - сказал Юсифли. По его словам, ПНФА привлечет на защиту Гасанова адвоката для подачи апелляции на арест.

Член правозащитной организации «Линия защиты» Зафар Ахмедов, комментируя арест активиста, отметил, что в Азербайджане существует практика задержаний и арестов за критические посты в социальных сетях.

«Активисты ПНФА чаще подвергаются преследованиям, эта организация последовательно занимает оппозиционную позицию, жестко критикует власти, проводит уличные протестные акции», - отметил Ахмедов.

В МВД отвергли политические мотивы преследования Гасанова. Сотрудник пресс-службы ведомства заявил, что Гасанов арестован по решению суда за совершение конкретного административного правонарушения.

Отметим, что по ст. 535.1 КоАП максимальное наказание составляет 30 суток.

В Азербайджане распространена практика политически мотивированных административных арестов. Они применяются произвольно в нарушение требований национального законодательства и Европейской конвенции прав человека, ранее заявил местный неправительственный Институт демократических инициатив.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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