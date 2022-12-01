Из Германии депортированы 23 гражданина Азербайджана

01 декабря 2022, 15:09

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В рамках реадмиссии в Азербайджан возвращены 23 человека, которые не смогли легализовать свое пребывание в Германии, сообщила миграционная службы Азербайджана. Правозащитник Зафар Ахмедов указал, что в случае высылки политических активистов им может грозить преследование на родине.

Как писал "Кавказский узел" в Азербайджан из Германии в порядке реадмиссии в марте этого года были возвращены 38 человек, которые не смогли легализовать свое пребывание в этой стране.

В Азербайджан 30 ноября доставлены 23 гражданина Азербайджана. "Этот процесс прошел в рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения", - говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении Управления по связям с общественностью Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана.

В пресс-релизе отмечается, что рабочая группа по реинтеграции проводит меры по решению возможных трудностей, с которыми могут столкнуться возвращенные граждане. Имена возвращенных в Азербайджан ведомство не назвало.

Член правозащитной организации "Линия защиты" Зафар Ахмедов отметил, что по предварительных данным, в числе возвращенных в Азербайджан нет политических активистов, которым могло бы угрожать преследование на родине. "По нашим данным, высылка грозила одному активисту, который в Германии принимал активное участие в протестных акциях с целью привлечения внимания к нарушению прав человека в Азербайджане. Однако, как нам сообщили находящиеся в Германии азербайджанские политэмигранты, в последний момент ему удалось избежать депортации", - сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла". Правозащитник не счел целесообразным обнародовать имя активиста, которому грозит депортация.

По его мнению, власти Германии должны быть разборчивы в высылке граждан Азербайджана. "С июня прошлого года в Азербайджане были арестованы шесть человек депортированные из ФРГ. Только одному из них – Зия Ибрагимову удалось освободиться после того, как он повторно выполнил наложенные на него финансовые обязательства. Еще один активист Анар Алиев был арестован после того, как сам приехал в Азербайджан", - сказал правозащитник.

Член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Бакинский суд по тяжким преступлениям 27 июня приговорил его к шести годам лишения свободы, апелляция сократила срок лишь на один год. Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Оруджев приговорен к семи годам лишения свободы, такой же срок получил и Малик Рзаев Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека.

После подписания соглашения о реадмиссии между Азербайджаном и ЕС в 2014 году, до конца 2021 года в Азербайджан были возвращены 2013 граждан, в том числе 420 человек - в прошлом году, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Государственной миграционной службе Азербайджана. Данных за 2022 год в ведомстве не предоставили.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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