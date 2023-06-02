Шендерович* прокомментировал отказ во въезде в Грузию

02 июня 2023, 12:25

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Публициста Виктора Шендеровича* не пустили в Грузию, где планировались его концерты. Он напомнил, что выступал в поддержку грузин, когда в России шла "антигрузинская кампания".

Первый концерт публициста был запланирован в Тбилиси на сегодня. 1 июня Шендерович* прилетел в Грузию, но пограничники посадили его на обратный рейс в Израиль.

"Российского писателя и публициста развернули на пограничном контроле и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. Об этом мне сообщили устроители его грузинских выступлений. На 2 июня планировался его концерт в Тбилиси, на 4 июня - в Батуми. Шендерович был в Грузии несколько раз, при этом в последний, всего несколько месяцев назад", - написал журналист Тихон Дзядко* в своем телеграм-канале.

Виктор Шендерович* прокомментировал отказ грузинских пограничников пропустить его в страну. "Назвать Грузию при Иванишвили путинской провинцией я не рискну, но работа в этом направлении ведется, не правда ли?" - заявил он.

Также писатель напомнил, что в 2006 году выступал в поддержку грузин.

"В 2006 году, в разгар позорной антигрузинской кампании и депортаций, я вместе с сотнями других москвичей выходил на митинг протеста на Пушкинскую площадь со значком на груди - "Я грузин"... Как выясняется уже из моей депортации (из Тбилиси), - грузин я все-таки недостаточный. Смешно получилось", - заявил писатель, слова которого приводит телеграм-канал SOTA.

"Кавказский узел" писал о случаях отказа российским журналистам и правозащитникам во въезде в Грузию. Так, в конце марта грузинские пограничники не пустили в страну правозащитницу и юристку Дарьяну Грязнову, которая возвращалась в Тбилиси из Стамбула. Грязнова жила в Грузии с мая 2021 года. 14 марта стало известно, что в Грузию не пустили журналистку Александру Шведченко, которая возвращалась в Тбилиси из Риги. До этого она прожила в Грузии почти год.

20 февраля стало известно, что в Грузию не пустили журналиста Филиппа Дзядко, несмотря на то, что он прожил там почти год. Ранее грузинские пограничники не пустили в страну журналистку "Проекта"* Екатерину Аренину и менеджера "Медиазоны"* Галу Латыговскую, о недопуске в Грузию в ноябре 2022 года сообщила также активистка Pussy Riot Ника Никульшина*.