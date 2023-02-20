Филипп Дзядко. Фото Наны Тотибадзе https://www.svoboda.org/a/ischeznovenie-buduschego-filipp-dzyadko-o-romane-radio-martyn/31779414.html * включены в реестр иностранных агентов.

20 февраля 2023, 13:02

Журналисту Филиппу Дзядко отказано во въезде в Грузию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Филипп Дзядко столкнулся с отказом во въезде в Грузию, вернувшись в Тбилиси из Вены.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля стало известно, что сотрудники пограничной полиции Грузии без объяснения причин отказали во въезде в страну основательнице российского кризисного центра "Насилию.нет"* Анне Ривиной*, которая проживает в Грузии уже несколько месяцев.

Журналиста Филиппа Дзядко не пустили в Грузию, где он прожил почти год, когда он возвращался в Тбилиси из Вены, сообщил сегодня в своем телеграм-канале телеканал "Дождь"*.

"Его продержали всю ночь в аэропорту, сказав, что «зависла система», а утром сообщили, что ему отказано во въезде без объяснения причин", - говорится в публикации.

Никаких документов или бумаг об отказе журналисту не дали, отмечается в сообщении. "Сейчас у Дзядко отбирают телефон", - сообщил телеканал в 12.03 мск.

Филипп Дзядко - основатель просветительского проекта Arzamas и бывший главный редактор журнала Esquire, сообщает BBC. Arzamas - просветительский онлайн-проект, посвящённый истории культуры, говорится в описании на сайте проекта.  Основа сайта — курсы по истории, литературе, искусству, антропологии, философии, о культуре и человеке. Курсы состоят из 15-минутных аудио- и видеолекций, прочитанные учёными, включают в себя материалы, подготовленные редакцией, фотогалереи и кинохроники, интервью со специалистами и списки литературы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

""Профсоюз журналистов и работников СМИ" оштрафован за дискредитацию армии", "Третье дело о фейках возбуждено против главреда "Фортанги"", ""Новая газета" приостановила работу".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 февраля 2023, 14:02

20 февраля 2023, 13:43

  • Пивоваров найден в карельской колонии

    Директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров, который был этапирован из Краснодара и больше месяца не выходил на связь, находится в колонии в Карелии, сообщили сегодня сторонники политика.

20 февраля 2023, 12:47

20 февраля 2023, 12:06

  • Аналитики в Баку назвали победой Азербайджана итоги мюнхенской встречи

    Армения и Азербайджан имеют полярные планы по достижению перемирия. Официальному Баку пока удается продвигать свои цели и влиять на ход переговоров, прокомментировали азербайджанские политологи встречу в Мюнхене президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

20 февраля 2023, 11:19

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи