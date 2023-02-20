Журналисту Филиппу Дзядко отказано во въезде в Грузию

20 февраля 2023, 13:02

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Филипп Дзядко столкнулся с отказом во въезде в Грузию, вернувшись в Тбилиси из Вены.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля стало известно, что сотрудники пограничной полиции Грузии без объяснения причин отказали во въезде в страну основательнице российского кризисного центра "Насилию.нет"* Анне Ривиной*, которая проживает в Грузии уже несколько месяцев.

Журналиста Филиппа Дзядко не пустили в Грузию, где он прожил почти год, когда он возвращался в Тбилиси из Вены, сообщил сегодня в своем телеграм-канале телеканал "Дождь"*.

"Его продержали всю ночь в аэропорту, сказав, что «зависла система», а утром сообщили, что ему отказано во въезде без объяснения причин", - говорится в публикации.

Никаких документов или бумаг об отказе журналисту не дали, отмечается в сообщении. "Сейчас у Дзядко отбирают телефон", - сообщил телеканал в 12.03 мск.

Филипп Дзядко - основатель просветительского проекта Arzamas и бывший главный редактор журнала Esquire, сообщает BBC. Arzamas - просветительский онлайн-проект, посвящённый истории культуры, говорится в описании на сайте проекта. Основа сайта — курсы по истории, литературе, искусству, антропологии, философии, о культуре и человеке. Курсы состоят из 15-минутных аудио- и видеолекций, прочитанные учёными, включают в себя материалы, подготовленные редакцией, фотогалереи и кинохроники, интервью со специалистами и списки литературы.

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