13 февраля 2023, 10:49

Правозащитнице Анне Ривиной* отказано во въезде в Грузию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудники пограничной полиции Грузии без объяснения причин отказали во въезде в страну основательнице российского кризисного центра "Насилию.нет"* Анне Ривиной*.

О том, что ей было отказано во въезде в Грузию, рассказала сама Анна Ривина*.

По словам правозащитницы, она прилетела из Еревана и около трех часов ждала решение пограничников, сообщила минувшей ночью "Медиазона"*.

Ривина* проживает в Армении последние несколько месяцев. Сотрудники пограничной полиции не объяснили ей отказ во въезде в Грузию. Правозащитница отметила, что ожидает депортации из страны, передали "Кавказ. Реалии"*.

Созданный Анной Ривиной в 2015 году кризисный центр "Насилию.нет"* оказывает юридическую и психологическую помощь женщинам, пострадавшим от жестокого обращения, сказано на сайте центра.

"Кавказский узел" также писал, что в республиках Северного Кавказа остается актуальной проблема домашнего насилия. Так, 18 августа 2022 года стало известно, что дагестанка Патимат Идрисова, проживающая с семьей в селе Кироваул Кизилюртовского района республики, рассказала, что подверглась домашнему насилию, принудительному лечению. Когда ей удалось сбежать в первый раз, ее нашли и похитили родственники. С помощью правозащитников ей удалось бежать из страны и сменить имя.

18 октября 2021 года двух девушек, сбежавших от родственников в Дагестане, забрали насильно силовики из кризисного центра в Казани "Мамин дом". Девушки позднее вышли на связь, заверив, что у них все хорошо, и призвали не искать их.

Ранее, в июне 2021 года из шелтера в Махачкале силовиками была похищена и возвращена в Чечню 22-летняя чеченка Халимат Тарамова. Как это произошло, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Халимат Тарамова: жертва традиций и силовиков".

Еще ранее, 12 июня 2020 года, в доме мужа и его родителей скончалась 23-летняя мать троих детей, жительница Гудермеса Мадина Умаева. Вопреки исламским традициям она была похоронена ночью. После сообщений в соцсетях о том, что девушка стала жертвой домашнего насилия, ее мать добилась эксгумации и заявила, что видела кровоподтеки на теле дочери. Не дожидаясь результатов экспертизы, глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с родственниками умершей, и мать извинилась за слова о насильственной смерти дочери. 30 июня 2020 года было опубликовано новое видеообращение женщины – с просьбой не распространять версию о насильственной смерти ее дочери.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе". 

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Примечание:

"Муфтии обозначили критический уровень разводов на Северном Кавказе", "Убийство Гагиевой подчеркнуло равнодушие властей к насилию в семьях", "Номинанты премии Айшат Магомедовой назвали основные проблемы кавказских женщин".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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