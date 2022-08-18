18 августа 2022, 17:14
История жертвы домашнего насилия в Дагестане вызвала споры о религии
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Автор текста, рассказывая историю Патимат, которая сбежала от родных в Дагестане, сделала акцент на исламе, а не на конкретных людях, указали ряд пользователей соцсети. Журналистка Светлана Анохина возразила, что лишь честно передала слова девушки. Значительная часть комментаторов выразили поддержку Анохиной и ее деятельности.
Как писал "Кавказский узел", дагестанка Патимат Идрисова, проживающая с семьей в селе Кироваул Кизилюртовского района республики рассказала, что подверглась домашнему насилию, принудительному лечению. Когда ей удалось сбежать в первый раз, ее нашли и похитили родственники. С помощью правозащитников ей удалось бежать из страны и сменить имя, говорится в статье Светланы Анохиной "Как Патимат стала Викторией. История девушки из Дагестана, сбежавшей от семьи к свободе", опубликованной 17 августа изданием "Черта".
Часть пользователей обвинила журналистку в очернении ислама. "Так ужасно трактуете в произведении ислам. В таком свете все выставили, будто христианство - религия мира, а ислам ужасен", - написала patimasalih. "Где вы там нашли такую трактовку?" - поинтересовалась Анохина. Автор комментария указала, что ее задел момент в статье, в котором говорится, что девушка "зашла в церковь, и сразу все приняла за родное".
В церковь Патя зашла из любопытства и осталась, говорится в статье о Патимат. "Смотрю на иконы, как люди молятся, и впервые в жизни чувствую себя дома. Как они пели, у меня прямо мурашки по коже и внутри все заполнялось (...) Это такая была легкость, такая светлость! Я наконец там, где хочу быть. У меня было такое желание жить", - приводятся слова Патимат в публикации. "После крещения Патя обнаружила, что ислам и его атрибуты больше не вызывают в ней отторжения", - пишет журналистка дальше.
Журналистка отметила, что приводила в тексте прямую речь героини и "сильно сократила ее рассказ о том, как важна для нее церковь". "Мне одинаково неблизки абсолютно все религии. (...) При этом я журналист. И не имею права искажать слова моей героини, чтоб вам или себе угодить. Понимаете? Если бы она нашла покой и радость не в церкви, а в мечети, вы пришли бы ко мне с претензиями? Думаю, нет. Моя позиция и взгляды далеко не всегда совпадают с позицией и взглядами моих героев. Но как-то влиять на это я не могу. Мое дело быть честной и рассказывать их, а не свою историю", - указала Анохина.
"Все именно так, потому что ее родные ей только такой ислам и показали, она была несчастна с ними", - написала tomik_fly. "Страшно, что такой радикальный ислам есть в Дагестане и он заставляет ненавидеть нашу религию", - отметила patimasalih.
Еще несколько пользователей также высказали претензии о том, как ислам представлен в материале. "У меня такое ощущение , что вы прям ненавидите Ислам, вы акцент делаете не на людях, а на религии, так такие жесткие нравы мужчин и в христианстве есть (...) Плохие люди везде есть", - указал ragi001. "Это чувства и мысли конкретного человека, и у неё они такие. Если бы она родилась в семье фанатиков от христианства, а это уже сектой называется в большей степени, если бы её там пугали, запирали и всё то же самое, она бы поступила так же. (...) В рай пинками не загоняют. И любить насильно не прикажешь. Христианство или ислам хороши тогда, когда человек выбирает для себя сам, по своему собственному желанию. Без навязывания и угроз", - подчеркнула nataliiashaomi. "Тут проблема не в исламе и его обычаях, а в самой семье этой девочки. Неокрепший ум, неблагополучная семья, которая сама далека от истинного ислама… чему они могли научить бедного ребёнка. В исламе нет принуждения. Человек должен осознанно выбирать это сердцем", - прокомментировала yasmina.almanzar.
Большинство же авторов комментариев поблагодарили автора материала за публикацию и пожелали Патимат-Виктории успехов. "Твоё перо - твоё оружие и спасение для многих. То, что делаешь ты и ваша команда, это огромное благо для многих, вы словно маги и волшебники, дарите новую жизнь и новый мир", - написала Анохиной lora_iran. "Спасибо Вике, что отважилась на побег! Спасибо всем, кто ей в этом помог и помогает сейчас. И, конечно, Вам за текст и и реальные действия. Не перестаю восхищаться вами и вашими единомышленниками!" - отметила nata.natan.
10 июня 2021 года силовики вывезли Халимат Тарамову, находившуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия, к родственникам в Чечню. В шелтере были задержаны журналистка Светлана Анохина и волонтеры проекта "Марем". Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом, который не нашел в их действиях состава преступления, однако 26 июня руководство Махачкалинского РОВД обжаловало решение суда.
На своей странице в Facebook* Анохина привела комментарии шеф-редактора "Черты" Ильи Панина, который отметил, что это "история с хорошим концом, таких сейчас мало". "Не могу представить, сколько надо иметь сил и храбрости, чтобы бросить вызов и рискнуть всем, и все ради того, чтобы жить так, как хочется. Чтобы носить одежду, которая нравится, чтобы прокатиться на велосипеде, который видела только в кино. Она придумала себе альтер-эго, и с помощью второй личности справилась. Патимат - невероятно сильная и отважная, про таких, как она, снимают фильмы и пишут книги", - указал он.
Пользователи Facebook* поддержали автора и героиню текста. "Даже когда читаешь, приходится останавливаться, чтобы продышаться, а она всё это пережила. Потрясающая девушка и потрясающие вы", - прокомментировала Лея Любомирская. "Удивительно, как на одной почти территории мы такие разные", - отметила Майя Тарланова. "На самом деле - другой мир на расстоянии вытянутой руки. Только сейчас понимаешь, в какой свободе и любви нас с сестрой и братом вырастили родители. (...) А тут - адский кошмар, в котором с самого детства невозможно дышать. (...) Спасибо всем, кто помог Вике стать свободной", - ответила Мадина Тагирова-Алиева.
"Кавказский узел" писал о других случаях, когда родственники пытались вернуть домой сбежавших от домашнего насилия женщин. Так, 18 октября 2021 года двух девушек, сбежавших от родственников в Дагестане, забрали насильно силовики из кризисного центра в Казани "Мамин дом". Девушки позднее вышли на связь, заверив, что у них все хорошо, и призвали не искать их. Эти заявления они сделали под давлением, считает правозащитница Светлана Анохина. Она уточнила, что до побега из семей девушки в течение года просили помочь им уехать за пределы Кавказа.
В июне 2021 года из шелтера в Махачкале силовиками была похищена и возвращена в Чечню 22-летняя чеченка Халимат Тарамова. Как это произошло, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Халимат Тарамова: жертва традиций и силовиков".
После возвращения к мужьям девушки рискуют стать жертвами "убийства чести", отметили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Текущие юридические предписания не защищают постоялиц кризисных центров от похищений силовиками по запросу родственников.
В России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшей или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Правозащитники подчеркнули, что все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.
Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".
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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"