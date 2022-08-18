История жертвы домашнего насилия в Дагестане вызвала споры о религии

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Автор текста, рассказывая историю Патимат, которая сбежала от родных в Дагестане, сделала акцент на исламе, а не на конкретных людях, указали ряд пользователей соцсети. Журналистка Светлана Анохина возразила, что лишь честно передала слова девушки. Значительная часть комментаторов выразили поддержку Анохиной и ее деятельности.

Как писал "Кавказский узел", дагестанка Патимат Идрисова, проживающая с семьей в селе Кироваул Кизилюртовского района республики рассказала, что подверглась домашнему насилию, принудительному лечению. Когда ей удалось сбежать в первый раз, ее нашли и похитили родственники. С помощью правозащитников ей удалось бежать из страны и сменить имя, говорится в статье Светланы Анохиной "Как Патимат стала Викторией. История девушки из Дагестана, сбежавшей от семьи к свободе", опубликованной 17 августа изданием "Черта".

Автор текста, журналистка Светлана Анохина, представляя материал в своих соцсетях, написала, что такие истории, как у Патимат-Виктории, дают ей веру в будущее. "Когда мне кажется, что жизнь моя сплошная неудача и не остаётся сил, я иду говорить с девочками, что прошли через @marem_group_ ( проект "Марем" по помощи женщинам в трудном положении - Прим. "Кавказского узла")". К 17.00 мск публикация в Instagram*-канале Анохиной, на который подписаны 7998 человек, набрала 119 комментариев.

Часть пользователей обвинила журналистку в очернении ислама. "Так ужасно трактуете в произведении ислам. В таком свете все выставили, будто христианство - религия мира, а ислам ужасен", - написала patimasalih. "Где вы там нашли такую трактовку?" - поинтересовалась Анохина. Автор комментария указала, что ее задел момент в статье, в котором говорится, что девушка "зашла в церковь, и сразу все приняла за родное".

В церковь Патя зашла из любопытства и осталась, говорится в статье о Патимат. "Смотрю на иконы, как люди молятся, и впервые в жизни чувствую себя дома. Как они пели, у меня прямо мурашки по коже и внутри все заполнялось (...) Это такая была легкость, такая светлость! Я наконец там, где хочу быть. У меня было такое желание жить", - приводятся слова Патимат в публикации. "После крещения Патя обнаружила, что ислам и его атрибуты больше не вызывают в ней отторжения", - пишет журналистка дальше.

Журналистка отметила, что приводила в тексте прямую речь героини и "сильно сократила ее рассказ о том, как важна для нее церковь". "Мне одинаково неблизки абсолютно все религии. (...) При этом я журналист. И не имею права искажать слова моей героини, чтоб вам или себе угодить. Понимаете? Если бы она нашла покой и радость не в церкви, а в мечети, вы пришли бы ко мне с претензиями? Думаю, нет. Моя позиция и взгляды далеко не всегда совпадают с позицией и взглядами моих героев. Но как-то влиять на это я не могу. Мое дело быть честной и рассказывать их, а не свою историю", - указала Анохина.

"Все именно так, потому что ее родные ей только такой ислам и показали, она была несчастна с ними", - написала tomik_fly. "Страшно, что такой радикальный ислам есть в Дагестане и он заставляет ненавидеть нашу религию", - отметила patimasalih.

Еще несколько пользователей также высказали претензии о том, как ислам представлен в материале. "У меня такое ощущение , что вы прям ненавидите Ислам, вы акцент делаете не на людях, а на религии, так такие жесткие нравы мужчин и в христианстве есть (...) Плохие люди везде есть", - указал ragi001. "Это чувства и мысли конкретного человека, и у неё они такие. Если бы она родилась в семье фанатиков от христианства, а это уже сектой называется в большей степени, если бы её там пугали, запирали и всё то же самое, она бы поступила так же. (...) В рай пинками не загоняют. И любить насильно не прикажешь. Христианство или ислам хороши тогда, когда человек выбирает для себя сам, по своему собственному желанию. Без навязывания и угроз", - подчеркнула nataliiashaomi. "Тут проблема не в исламе и его обычаях, а в самой семье этой девочки. Неокрепший ум, неблагополучная семья, которая сама далека от истинного ислама… чему они могли научить бедного ребёнка. В исламе нет принуждения. Человек должен осознанно выбирать это сердцем", - прокомментировала yasmina.almanzar.

Большинство же авторов комментариев поблагодарили автора материала за публикацию и пожелали Патимат-Виктории успехов. "Твоё перо - твоё оружие и спасение для многих. То, что делаешь ты и ваша команда, это огромное благо для многих, вы словно маги и волшебники, дарите новую жизнь и новый мир", - написала Анохиной lora_iran. "Спасибо Вике, что отважилась на побег! Спасибо всем, кто ей в этом помог и помогает сейчас. И, конечно, Вам за текст и и реальные действия. Не перестаю восхищаться вами и вашими единомышленниками!" - отметила nata.natan.

10 июня 2021 года силовики вывезли Халимат Тарамову, находившуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия, к родственникам в Чечню. В шелтере были задержаны журналистка Светлана Анохина и волонтеры проекта "Марем". Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом, который не нашел в их действиях состава преступления, однако 26 июня руководство Махачкалинского РОВД обжаловало решение суда.

На своей странице в Facebook* Анохина привела комментарии шеф-редактора "Черты" Ильи Панина, который отметил, что это "история с хорошим концом, таких сейчас мало". "Не могу представить, сколько надо иметь сил и храбрости, чтобы бросить вызов и рискнуть всем, и все ради того, чтобы жить так, как хочется. Чтобы носить одежду, которая нравится, чтобы прокатиться на велосипеде, который видела только в кино. Она придумала себе альтер-эго, и с помощью второй личности справилась. Патимат - невероятно сильная и отважная, про таких, как она, снимают фильмы и пишут книги", - указал он.