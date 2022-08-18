Уроженка Дагестана рассказала о своем побеге из России из-за домашнего насилия

18 августа 2022, 06:47

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Уроженка Дагестана Патимат Идрисова подверглась домашнему насилию и принудительному лечению. С помощью правозащитников ей удалось бежать из страны и сменить имя.

Дагестанка Патимат Идрисова, проживающая с семьей в селе Кироваул Кизилюртовского района республики рассказала, что подверглась домашнему насилию, принудительному лечению. Когда ей удалось сбежать в первый раз, ее нашли и похитили родственники. С помощью правозащитников ей удалось бежать из страны и сменить имя, говорится в статье Светланы Анохиной «Как Патимат стала Викторией. История девушки из Дагестана, сбежавшей от семьи к свободе», опубликованной 17 августа изданием «Черта».

Идрисову в 17 лет насильно выдали замуж, через год брак был расторгнут по обоюдному согласию. Она уехала в Москву, где планировала жить и работать, не сообщив семье, однако родственники дважды возвращали ее домой насильно. Во второй раз за Идрисовой приехали братья и отец, который запретил им убивать девушку. Они силой затащили Идрисову в автомобиль и вернули домой, где она подвергалась избиениям.

Стамбульская конвенция, или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием представляет собой универсальный механизм для изменения ситуации, рассказала ранее гендер-активистка Айгюль Джафарова "Кавказскому узлу". Цель документа - предупреждение насилия, защита жертв и наказание виновных. Важной миссией конвенции Джафарова считает ее ясный посыл, что насилие над женщинами - "это не вопросы частной жизни, как часто представляется". Одновременно Стамбульская конвенция подтверждает бытовое насилие как отдельный вид нарушения прав человека и таким образом выводит его за рамки внутренних дел государств.

Ее приковывали к батарее и пытались лечить "от джиннов" у "исламского врачевателя", муллы из Ингушетии и имама мечети. Семья заставила ее пройти курс лечения неизвестными препаратами.

После обращения Идрисовой с жалобами в МВД по Москве, в прокуратуру и ФСБ, ее вместе с семьей увезли в Следственный комитет Кизилюрта. Трое суток она провела в местном отделе полиции, после чего была отдана родственникам.

В январе 2021 года Идрисова обратилась за помощью к правозащитникам кризисной группы СК SOS, и ей удалось уехать из республики. Из-за постоянных преследований дагестанка была вынуждена бежать из страны.

В начале года Вике (так ее теперь зовут) подтвердили статус беженца.

"Кавказский узел" писал о других случаях, когда родственники пытались вернуть домой сбежавших от домашнего насилия женщин. Так, 18 октября 2021 года двух девушек, сбежавших от родственников в Дагестане, забрали насильно силовики из кризисного центра в Казани "Мамин дом". Они позднее вышли на связь, заверив, что у них все хорошо, и призвали не искать их. Эти заявления девушки сделали под давлением, считает правозащитница Светлана Анохина. Она уточнила, что до побега из семей девушки в течение года просили помочь им уехать за пределы Кавказа.

После возвращения к мужьям девушки рискуют стать жертвами "убийства чести", отметили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Текущие юридические предписания не защищают постоялиц кризисных центров от похищений силовиками по запросу родственников.

В России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшей или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Правозащитники подчеркнули, что все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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