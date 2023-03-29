Правозащитнице Дарьяне Грязновой отказали во въезде в Грузию

29 марта 2023, 04:26

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Грузинские пограничники не пустили в страну правозащитницу и юристку Дарьяну Грязнову, которая возвращалась в Тбилиси из Стамбула. Грязнова жила в Грузии с мая 2021 года.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта стало известно, что в Грузию не пустили журналистку Александру Шведченко, которая возвращалась в Тбилиси из Риги. До этого она прожила в Грузии почти год.

Правозащитницу Дарьяну Грязнову не пустили в Грузию без объяснения причин. В стране она жила с мая 2021 года с партнером Евгением Смирновым, юристом сообщества адвокатов и правозащитников "Первый отдел", пишет 28 марта "Русская служба BBC" в своем телеграм-канале.

Грязнова возвращалась из Стамбула в Тбилиси. С собой у нее было письмо спецдокладчика ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор, в котором она просила грузинские власти оказать содействие Грязновой и пустить ее в Грузию. Об этом BBC рассказал Евгений Смирнов.

В письме Лоулор отметила, что Грязнова ведет судебные дела, уделяет особое внимание правам женщин и вопросам дискриминации, работает юрисконсультом в Европейском центре защиты прав человека и юрисконсультом по Евразии в Equality Now - неправительственной организации, которая защищает права женщин. Грязнова вернулась в Стамбул.

Мэри Лоулор в своем Twitter-аккаунте выразила обеспокоенность в связи с запретом Грязновой въезда в Грузию. "Я очень обеспокоена тем, что это может быть связано с ее правозащитной деятельностью, и хотела бы видеть документы, объясняющие причины такого решения", - написала, в частности, она.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 февраля стало известно, что в Грузию не пустили журналиста Филиппа Дзядко, несмотря на то, что он прожил там почти год. Ранее грузинские пограничники не пустили в страну журналистку "Проекта"* Екатерину Аренину и менеджера "Медиазоны"* Галу Латыговскую, о недопуске в Грузию в ноябре 2022 года сообщила также активистка Pussy Riot Ника Никульшина.

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