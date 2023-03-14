Александра Шведченко. Фото^ https://theins.ru/news/260121

14 марта 2023, 17:00

Грузинские пограничники отказали во въезде журналистке "Дождя"*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Александру Шведченко не пустили в Грузию, когда она возвращалась в Тбилиси из Риги. До этого она прожила в Грузии почти год. 

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля стало известно, что в Грузию не пустили журналиста Филиппа Дзядко, несмотря на то, что он прожил там почти год.

В аэропорту Тбилиси, куда журналистка "Дождя" Александра Шведченко о прилетела из Риги, ее задержали на границе. Спустя полчаса ей сообщили, что ее не впускают в страну по "иным причинам", предусмотренным законодательством Грузии, сообщил сегодня в своем телеграм-канале телеканал "Дождь"*.

Пограничники посадили Александру Шведченко на самолет обратно в Ригу. До этого Шведченко прожила в Тбилиси около года, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что грузинские пограничники не пустили в страну журналистку "Проекта"* Екатерину Аренину и менеджера "Медиазоны"* Галу Латыговскую, о недопуске в Грузию в ноябре 2022 года сообщила также активистка Pussy Riot Ника Никульшина. 

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджанского оппозиционера не пустили в Грузию", "Адвоката Максима Оленичева* не пустили в Грузию", "В соцсетях сообщили об отказах во въезде в Грузию жителям Северного Кавказа".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 марта 2023, 18:29

14 марта 2023, 17:45

  • Трое сельчан арестованы после акции протеста в Азербайджане

    Восемь человек были задержаны в Саатлинском районе на акции протеста сельчан, которые требовали обеспечить их хозяйства водой для орошения посевов. Из них трое были приговорены к административным арестам на сроки от 12 до 20 суток, пятеро – отпущены без протоколов.

14 марта 2023, 16:14

  • Азербайджанская оппозиция поддержала призыв Венецианской комиссии пересмотреть закон о партиях

    Новый закон о политических Азербайджана содержит ряд положений, которые могут сдерживающее воздействие на развитие плюрализма в стране, говорится в совместном заключении Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ. Авторы заключения призвали власти пересмотреть закон. Власти Азербайджана, исходя их своих обязательств перед Советом Европы, должны отменить ужесточенные требования к регистрации и перерегистрации партий и госконтролю за их деятельностью, однако Баку не раз игнорировал требования европейских структур, отметили опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры.

14 марта 2023, 15:25

14 марта 2023, 14:41

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи