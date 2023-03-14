Грузинские пограничники отказали во въезде журналистке "Дождя"*

14 марта 2023, 17:00

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Александру Шведченко не пустили в Грузию, когда она возвращалась в Тбилиси из Риги. До этого она прожила в Грузии почти год.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля стало известно, что в Грузию не пустили журналиста Филиппа Дзядко, несмотря на то, что он прожил там почти год.

В аэропорту Тбилиси, куда журналистка "Дождя" Александра Шведченко о прилетела из Риги, ее задержали на границе. Спустя полчаса ей сообщили, что ее не впускают в страну по "иным причинам", предусмотренным законодательством Грузии, сообщил сегодня в своем телеграм-канале телеканал "Дождь"*.

Пограничники посадили Александру Шведченко на самолет обратно в Ригу. До этого Шведченко прожила в Тбилиси около года, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что грузинские пограничники не пустили в страну журналистку "Проекта"* Екатерину Аренину и менеджера "Медиазоны"* Галу Латыговскую, о недопуске в Грузию в ноябре 2022 года сообщила также активистка Pussy Riot Ника Никульшина.

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