22 февраля 2023, 03:51

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Грузинские пограничники не пустили адвоката Максима Оленичева* в Грузию несмотря на то, что он почти год жил в стране и выехал в рабочую поездку в Германию. При этом пограничники не пояснили адвокату, по какой причине ему отказано во въезде.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля стало известно, что в Грузию не пустили журналиста Филиппа Дзядко, несмотря на то, что он прожил там почти год.

Российского адвоката Максима Оленичева* не пустили в Грузию, где он проживал 10 месяцев после того, как уехал из России. Оленичев* поехал с рабочим визитом в Германию. Обратно в Тбилиси он возвращался через Стамбул, пишет 21 февраля "Нетгазети".

По словам Оленичева*, в Тбилисском международном аэропорту у него забрали паспорт и передали его авиакомпании, которая не возвращала документ до тех пор, пока адвокат вновь не приземлился в Стамбуле. Там представитель авиакомпании передал паспорт турецкой полиции, которая возвратила его адвокату.

Оленичев* отметил, что грузинские пограничники не выдали ему никаких документов об отказе во въезде в страну, только устно сообщили, что не пускают его в Грузию "по другим причинам".

По словам адвоката, с октября по декабрь 2022 года в Грузию не пустили минимум троих его коллег. Кроме того, отметил он, с лета 2022 года граждане России, объявленные на родине иностранными агентами, стали подвергаться дополнительным проверкам при въезде в Грузию.

Максим Оленичев* был внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов 8 ноября 2021 года. Он оказывал юридическую поддержку активисту Аршаку Макичяну, который был лишен российского гражданства вместе с отцом и двумя братьями. Кроме того, он оказывает юридическую помощь трансгендерам, в 2019 году был адвокатом "Экологической вахты по Северному Кавказу", которую оштрафовали за причастность к деятельности запрещенной организации.

В 2017 году Максим Оленичев* в составе "Клуба юристов НКО" защищал в Европейском суде по правам человека бывшего руководителя признанного иноагентом "Молодежного центра консультации и тренинга" Темура Кобалию по поводу административного преследования в связи с законом "Об иностранных агентах".

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