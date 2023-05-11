Журналист из Чечни заявил о дискриминации в Грузии

11 мая 2023, 02:56

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Бывший корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев намерен обжаловать решение грузинских пограничников, которые отказались пустить его в страну. Отказ уроженец Чечни связывает с дискриминацией по происхождению, отмечая, что и другие жители Северного Кавказа сталкиваются с проблемой.

"Кавказский узел" в течение многих лет фиксирует случаи недопуска в Грузию жителей Северного Кавказа. В 2014 и 2015 годах о проблемах с пересечением границы Грузии заявляли жители Чечни Бекхан Гельгоев и Жалауди Гериев, а также врач из Ингушетии Аслан Хаджиев. В 2017 году имама Хамзата Чумакова не пустили в Грузию на лечение, несмотря на договоренность с клиникой о госпитализации. Отказы во въезде при попытках посетить Грузию получали также жители Дагестана.

В сентябре 2016 года корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев был признан виновным в хранении марихуаны и осужден на три года колонии. Журналист заявлял, что наркотики ему были подброшены. Гериев был признан политзаключенным; несмотря на очевидные признаки фабрикации в деле, он провел в местах лишения свободы весь назначенный срок. Перед арестом журналист подвергся похищению и пыткам, говорится в материале "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования".

О том, что ему отказали во въезде в Грузию, Жалауди Гериев заявил 10 мая, хотя инцидент произошел несколькими днями ранее. По словам журналиста, он прилетел в Тбилиси из Будапешта 6 мая и пограничник забрал его документы для дополнительной проверки.

Гериев отмечает, что пограничник обратил внимание на информацию о месте рождения в его паспорте. Позднее в комнате с видеокамерами уроженцу Чечни объявили, что в Грузию его не пустят. Поведение сотрудников журналист назвал дискриминационным, отметив, что обращение напомнило ему порядки "в российском аэропорту", передает Formulanews.

Жалауди отметил, что отказы во въезде в Грузию также получают его коллеги, критически настроенные по отношению к российским властям. Решение грузинских властей Гериев намерен оспорить, пишет "Эхо Кавказа"*.

О предвзятости грузинских пограничников к жителям Чечни известно более десяти лет: так, чеченскую правозащитницу Наталью Эстемирову в ноябре 2008 года не пустили в Грузию после прямого вопроса о ее национальности, хотя пограничники получили документы, подтверждающие цель визита.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как с 8 по 12 августа 2008 года российские войска провели на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии так называемую военную операцию "по принуждению к миру". После этого Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает эти территории оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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