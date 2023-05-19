Власти Абхазии предложили ввести запрет на "неподобающий вид"

19 мая 2023, 10:38

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В парламент Абхазии направлен проект закона о запрете находиться в общественных местах людям, одетым неподобающим образом.

Комитет по государственно-правовой политике рассмотрел законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым предлагается запретить людям находиться в общественных местах одетыми неподобающим образом.

"Члены комитета решили рекомендовать парламенту на очередном заседании сессии принять законопроект во втором чтении", – привели 18 мая "Кавказ. Реалии"* слова сотрудника парламента Абхазии.

"Кавказский узел" также писал, что в Абхазии периодически происходят различные инциденты с участием туристов. Так, в июне 2021 года житель Абхазии в ходе конфликта с российскими туристами в кафе открыл стрельбу, ранив двух человек и себя самого. Пострадавшие получили первичную помощь в центральной районной больнице города Гагры и были вывезены в Россию для лечения.

Раненый турист 16 июня 2021 года рассказал подробности конфликта. По его словам, местный житель расстрелял две обоймы при нападении на россиян, один из туристов получил шесть ранений в ноги, второй пострадавший помещен в реанимацию. Генпрокуратура Абхазии возбудила дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве и незаконном хранении оружия. Житель села Лыхны Дмитрий Пилия, подозреваемый в ранении туристов, арестован на два месяца.

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