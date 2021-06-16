Житель Абхазии арестован после стрельбы в пансионате

16 июня 2021, 20:35

Житель села Лыхны Дмитрий Пилия, подозреваемый в ранении российских туристов, арестован на два месяца. Заседание суда состоялось в Гулрыпшском госпитале, где проходит лечение подозреваемый.

Как писал "Кавказский узел", житель Абхазии в ходе конфликта с российскими туристами в кафе открыл стрельбу, ранив двух человек и себя самого, сообщила полиция республики. Пострадавшие получили первичную помощь в центральной районной больнице города Гагры и были вывезены в Россию для лечения. Раненый турист 16 июня рассказал подробности конфликта. По его словам, местный житель расстрелял две обоймы при нападении на россиян, один из туристов получил шесть ранений в ноги, второй пострадавший помещен в реанимацию. Генпрокуратура Абхазии возбудила дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве и незаконном хранении оружия.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде, где отдыхали российские туристы - двое мужчин и три девушки. Житель села Лыхны Гудаутского района в результате внезапно возникшей ссоры с гражданами России начал стрелять из пистолета, сообщило МВД Абхазии.

Сухумский городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде ареста сроком на два месяца, сообщила представитель Генеральной прокуратуры Абхазии Нина Надарейшвили.

По ее словам, Пилия находится в Гулрыпшском госпитале, куда был переведен из Центральной республиканской больницы после операции. При стрельбе он получил ранение рикошетом от выпущенных пуль. Так как по состоянию здоровья задержанный не мог присутствовать в зале суда, было организовано выездное заседание, оно прошло в Гулрыпшском госпитале, пишет со ссылкой на Нину Надарейшвили "Sputnik-Абхазии".

Представитель ведомства также сообщила, что в Сухумском городском суде в производстве находится еще одно дело, возбужденное в отношении Пилии в мае, - о незаконном приобретении и хранении оружия. Суд решил вернуть дело в Генпрокуратуру для соединения в одно производство, сказала Надарейшвили.