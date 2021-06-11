11 июня 2021, 17:16

Ахра Авидзба приговорен к условному сроку

Гулрыпшский районный суд признал Ахру Авидзбу виновным в хранении оружия, приговорив его к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 10 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать приговор, сообщила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали бывшего помощника президента Абхазии Ахру Авидзбу по подозрению в незаконном хранении оружия 4 марта. 7 марта Сухумский горсуд постановил заключить его под стражу. Четверо из пяти охранников Авидзбы, в том числе житель Кабардино-Балкарии Аслан Гуатижев, также были арестованы. Незадолго до задержания Авидзба нашел общий язык с оппозицией и объявил о создании нового политического движения, указали абхазские журналисты.

 Авидзба называет себя "политическим заключенным" и утверждает, что его судят за его убеждения, говорится в справке "Кавказского узла" "Что скрывается за арестом Ахры Авидзбы".

Сегодня Гулрыпшский районный суд признал Ахру Авидзбу виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и приговорил к трем годам условно со штрафом в 10 тысяч, сообщила адвокат Инга Габилая корреспонденту "Кавказского узла". Охранники Авидзбы Андрей Лактионов, Талех Гасанов, Станислав Культа и Аслан Гуатижев были оправданы с правом на реабилитацию, суд не нашёл доказательств их вины, сообщила Габилая.

"Мы довольны, что гости Ахры могут находится в Абхазии на свободе, а не в тюрьме. По приговору Ахре у нас есть вопросы, конечно. Я считаю, что вина его не доказана и пострадал он из-за своих взглядов",- отметила Габилая. Она сообщила, что намерена обжаловать приговор. По словам адвоката суд исключил из обвинения вторую часть статьи, которая подразумевает хранение и ношение оружия группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, Ахра Авидзба воевал в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), имеет звание Героя ДНР, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Авидзбы. 7 августа 2020 года Авидзба выехал из России в Абхазию, протаранив ворота на границе бампером внедорожника. Он пояснил, что вынужден был так поступить после многочасового ожидания на границе, пересечь которую ему не позволяли из-за задолженностей.

Авидзба отбыл 10 суток ареста в Сочи после инцидента на границе, по решению суда в Адлере он был выпущен под подписку о невыезде. 26 октября 2020 года суд в Сочи оштрафовал его на 100 тысяч рублей за незаконное пересечение границы России. 9 ноября 2020 года Авидзба опубликовал в своем Facebook заявление об отставке с поста помощника президента "в связи с утратой веры в общее дело". Ахра Авидзба все еще числится в должности, сообщил 10 марта "Sputnik-Абхазия" со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

Примечание:

"Абхазские журналисты сочли бесперспективным политический проект Авидзбы", "Родственники Авидзбы потребовали освободить его из изолятора в Сухуме", "Охраннику из Кабардино-Балкарии продлен арест по делу Авидзбы".

Автор: Анна Грицевич источник: корреспондент "Кавказского узла"

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