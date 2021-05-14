Что скрывается за арестом Ахры Авидзбы

14 мая 2021, 14:55

Ахра Авидзба, возглавивший уличные беспорядки для смещения предыдущего президента Абхазии Хаджимба, бывший помощник нынешнего президента Бжания, был арестован 4 марта 2021 года со своими охранниками по обвинению по делу о незаконном хранении оружия. Каковы политические мотивы преследования, роль в революции 2019-2020 годов и причем тут донецкий опыт – рассказывается в справке «Кавказского узла».

Предъявление обвинения

4 марта 2021 года Ахра Авидзба был приглашен в Службу госбезопасности Абхазии (СГБ РА) для проведения «разъяснительной беседы о дальнейшем недопущении нахождения с ним вооруженной охраны, состоящей из иностранных граждан», - говорится в сообщении ведомства, - Авидзба предложение отверг. СГБ РА также заявило о наличии оперативной информации, что Авидзба с охранниками «планировали принять участие в попытке государственного переворота». Сообщение датировано 7 марта .

С вечера 4 марта и до 8 утра следующего дня около 100 силовиков провели обыск дома, где жил Авидзба с семьей. По словам его жены Юлии, ордер не предъявляли, а охранников избили и задержали. «Они были без оружия, у них не попросили документы. Их очень сильно били, мы начали кричать, ведь никто из них не оказывал сопротивления, они просто находились в доме», - отметила Юлия.

Адвокат Авидзбы Инга Габилая заявила, что до предъявления ему обвинений был допущен ряд грубых нарушений. Так, Авидзба был задержан 4 марта, но протокол был составлен только вечером 6 марта, - указала адвокат. В документе об обследовании жилища указано время 7 утра 5 мая, тогда как фактически обыск длился с вечера накануне. Обследование жилища проводилось без ордера и «без согласия лиц, проживающих в этом доме».

Охранники Авидзбы

Задержанные в доме Авидзбы его соратники и охранники четверо граждан Украины и один гражданин России имеют опыт боевых действий на Донбассе. Станислав Культа из Одессы (позывной «Гамбит») – участник событий 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов воевал в ДНР в отряде «Моторолы» .

Бывший директор по безопасности Ясиноватского машиностроительного завода Андрей Локтионов воевал в бригаде «Восток», мастер рукопашного боя. Жители Донецка Талех Гасанов, Владимир Щербаков и бывший оперуполномоченный ОВД Нальчика Аслан Гуатижев («Кабар») воевали вместе с Авидзба и были его охранниками уже в ДНР .

8 марта Владимиру Щербакову суд избрал меру пресечения на не связанную с лишением свободы , а 2 апреля не удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении срока содержания под стражей Талеху Гасанову.

Политические мотивы

Авидзба называет себя «политическим заключенным» и утверждает, что его судят за его убеждения . Грузинский блогер Георгий Джахая предполагает, что Авидзба – жертва борьбы двух абхазских кланов . Главред газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг считает, что нынешняя власть в Абхазии испугалась того, что Авидзба после своей отставки с должности помощника президента нашел общий язык с оппозицией, объявил о создании нового политического движения 1 , что могло привести к новому штурму президентского дворца.

Редактор абхазской газеты «Нужная» Изида Чания уверена, что Аслан Бжания таким образом обезвредил человека, который «потенциально мог повторить свой «подвиг» по свержению президента», так как именно Авидзба, по ее мнению, привел Бжания к заветному креслу главы государства, взяв штурмом администрацию президента в 2020 году.

Донецкий Ленин

В начале июля 2014 года Ахра Авидзба уехал на Донбасс, собрав отряд добровольцев из 20 человек. Принимал участие в боестолкновениях в Шахтерске (в том числе в боях за Саур-Могилу), Иловайске, Еленовке, селе Петровское, в Донецком аэропорту . Возглавил интербригаду (батальон) «Пятнашка», получил звание полковника, награжден звездой Героя ДНР. Позднее был назначен начальником отдела ракетно-артиллерийского вооружения ДНР . Помимо позывного «Абхаз» получил прозвище «донецкий Ленин» .

«Абхаз» был одним из медийных героев российской пропаганды, которая пыталась показать многообразие лиц «героев», восставших против украинского правительства, – говорит об Ахре Авидзбе главный редактор луганской «Реальной газеты» Андрей Дихтяренко. А командир пророссийских сепаратистов в Славянске в 2014 году Игорь Гиркин утверждает, что «Абхаз» «выполнял множество конфиденциальных поручений» бывшего помощника президента России Владислава Суркова и мог быть участником «отката» российских денег, которые Кремль выделял на финансирование ДНР и ЛНР.

Революция 2020 года

Во время политического кризиса 2019-2020 годов было 2 оппозиционные партии «кабинетная» и «уличная». Первую возглавляли Алхас Квициния и Аслан Бжания, а идеологом и организатором второй стал Ахра Авидзба. Он даже пришел на заседание кассационной инстанции, рассматривающей вопрос о законности итогов выборов и призвал всех оппозиционеров вместо нахождения на процессе присоединиться к людям на митинге. Возможно так его опыт, полученный в боях на Донбассе, оказался востебованным и в Сухуме.

Примкнув к объединенной оппозиции и сконцентрировавшись на уличной борьбе, Авидзба сначала возглавил захват президентской администрации, а затем поход и блокаду дачи Хаджимбы. Вечером 12 января 2020 года президент Абхазии согласился с требованием протестующих и заявил о своей отставке. 11 июня, после прихода к власти Аслана Бжании, стал его помощником по международным связям. 9 ноября, «в связи с утратой веры в общее дело» написал заявление об отставке, - говорится в подготовленной «Кавказским узлом» биографической справке Авидзба.

Массовые выступления приведшие к штурму здания президентской администрации длились 4 дня – с 8 по 12 января. Следует отметить, что Авидзба лично просил митингующих оружие с собой на акции не брать. «Ни в коем случае с собой ничего железного не берите, там наши братья», - настаивал он на одном из публичных выступлений. 12 и 13 января 2020 года Владислав Сурков встречался в Сухуме с лидерами оппозиции. Среди них был и Ахра Авидзба.

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