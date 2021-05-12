Журналисты увидели политические мотивы в деле Авидзбы

12 мая 2021, 23:40

Суд согласился на участие российского адвоката в процессе по делу бывшего помощника президента Абхазии Ахры Авидзбы. Незадолго до задержания Авидзба нашел общий язык с оппозицией и объявил о создании нового политического движения, указали абхазские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали бывшего помощника президента Абхазии Ахру Авидзбу по подозрению в незаконном хранении оружия 4 марта. 7 марта Сухумский горсуд постановил заключить его под стражу. Четверо из пяти охранников Авидзбы, в том числе житель Кабардино-Балкарии Аслан Гуатижев, также были арестованы. Впоследствии суд продлил им, в том числе и Авидзбе, срок ареста до 5 мая. Близкие Авидзбы в ночь на 5 мая собирались у здания СГБ с требованием отпустить его из-под стражи. Однако силовики отказались это сделать, сославшись на решение суда об очередном продлении ареста. Сегодня адвокат Авидзбы сообщила, что суд отказался перевести ее подзащитного под домашний арест, несмотря на его проблемы со здоровьем.

Служба госбезопасности Абхазии заявила, что Авидзба и его охранники планировали участие в попытке государственного переворота. Однако обвинение предъявлено по статье "Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору". Ахре Авидзбе грозит до шести лет заключения.

Суд отклонил ходатайство защиты о домашнем аресте Авидзбы в рамках начавшегося процесса по его делу

Сегодня в Гулрыпшском районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу Авидзбы и его охранников, в рамках которого суд рассмотрел ходатайство об изменении ему меры пресечения на домашний арест, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Инга Габилая.

По ее словам, само дело не рассматривали, защита и обвинение заявляли ходатайства. По словам Габилаи, Авидзба заявил ходатайство о допуске к делу еще одного защитника, адвоката из России Сергея Беляка, ходатайство было удовлетворено.

О передаче в суд уголовного дела в отношении Ахры Авидзба и его охранников Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы МВД Абхазии сообщило на своем сайте 29 апреля.

В то же время суд не удовлетворил ходатайство защиты и оставил под стражей Ахру Авидзбу. Как отметила адвокат, она указывала суду на то, что у Авидзбы есть абхазское гражданство, постоянное место жительство в республике, а также что у него семеро малолетних детей, хроническое заболевание и нет судимостей.

"Я ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест, поскольку уверена, что законные основания для содержания под стражей Авидзбы отсутствуют, и у него есть проблемы со здоровьем", - рассказала Инга Габилая. Она отметила, что представитель прокуратуры выступил против удовлетворения ходатайства защиты и судья Игорь Агумаа оставил Авидзбу под стражей.

По информации Габилаи, уголовное дело Авидзбы рассматривает Гулрыпшский районный суд, потому что такой приказ издал Верховный суд Абхазии, поскольку полномочия судей Сухумского районного суда, где изначально должно было рассматриваться дело, истекли. "Арест продлен с момента направления дела в суд, то есть с 28 апреля он может содержаться в СИЗО полгода - так думает суд, и это судебное решение мы оспариваем", - сообщила Габилая.

О том, что у Ахры Авидзбы проблемы со здоровьем, подтвердила его жена Юлия Авидзба, которая сообщила, что ее супруг вынужден был прекратить голодовку из-за ухудшения состояния здоровья.

"Состояние сильно ухудшилось, сахар упал, и вообще очень плохо было, терял сознание. Родственникам удалось убедить его покушать", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Авидзба.

6 марта адвокат Ахры Авидзбы Инга Габилая сообщила, что ее подзащитный отказался от пищи и воды, требуя освобождения.9 марта он прекратил голодовку, сообщили силовики.

Она утверждает, что, несмотря на это, квалифицированная медицинская помощь ее мужу не была оказана, сотрудники изолятора отказались вызвать скорую помощь. "Пригласили ночью дежурного медицинского работника. Даже не доктора, а фельдшера", - рассказала Юлия Авидзба.

Она также указала, что у ее мужа есть российское гражданство, а посольство России в Абхазии до сих пор не реагировало на его задержание и арест. По словам супруги Авидзбы, сегодня впервые на судебном заседании присутствовал представитель российского посольства.

По словам Юлии Авидзбы, дата следующего судебного заседания еще не назначена. "Надеемся, что до следующего заседания нам дадут возможность получить медицинские документы о состоянии его здоровья", - заключила женщина.

Сам подсудимый во время заседания суда заявил, что скрываться от правосудия не намерен. "Говорить о том, что мы можем скрыться, это из области фантастики. Мне утром и вечером делают по пять флаконов капельницы. Мне нужно подправить здоровье", - сказал Ахра Авидзба, слова которого приводит "Sputnik-Абхазия".

Сторона гособвинения в лице Генпрокуратуры выступила против удовлетворения ходатайства адвоката о переводе Авидзбы под домашний арест, заявив, что в материалах дела отсутствует медицинская справка о состоянии его здоровья, пишет издание.

6 марта адвокат Инга Габилая заявила о нарушениях, допущенных при задержании Авидзбы и во время обыска в его доме. По словам жены Ахры Авидзбы, в обыске участвовали около 50 силовиков, а еще столько же оставалось снаружи дома. Охранники, по ее словам, были избиты перед задержанием.

Журналисты заметили политические мотивы в деле Авидзбы

Ахра Авидзба был арестован "авансом" по подозрению в госперевороте, полагает редактор абхазской газеты "Нужная" Изида Чания. Она считает, что именно бывший соратник президента Аслана Бжании привел его к заветному креслу главы государства, взяв штурмом администрацию президента в 2020 году.

"Статью за незаконное хранение, приобретение и ношение оружия можно предъявить чуть ли каждому второму участнику войны. За месяц до ареста героя ДНР был принят закон, в котором говорится, что лица, в фактическом владении которых находится боевое незарегистрированное оружие, должны в течение 12 месяцев представить его в Генштаб для учета и оформления разрешительных документов. У Ахры есть фора в 11 месяцев", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Изида Чания. Она уверена, что Аслан Бжания таким образом обезвредил человека, который "потенциально мог повторить свой «подвиг» по свержению президента".

Чания рассказала о недавнем задержании жителя Сухума Беслана Хварцкии. Мужчина был задержан сотрудниками милиции на улице днем 10 мая, его обыскали и доставили в отдел. Об этом он успел написать своим друзьям. Рассказ Хварцкии Чания опубликовала 10 мая на странице группе "Арсмира" в Facebook.

"Посадили в камеру без объяснения причины. В 23.00 меня повезли в наркологический̆ диспансер, где тест на употребление наркотиков оказался отрицательным. Сутки я требовал встречи с руководством, но никто ко мне на разговор не вышел. Один из сотрудников МВД, чьё имя я не знаю, сказал, что меня посадили за то, что я поддерживаю Ахру, и это связанно напрямую с моими политическими убеждениями и публикациями в сети. Меня предупредили, что, если я не прекращу писать в соцсетях, буду сидеть рядом с Авидзбой в камере", - написал Хварцкия. Он утверждает, что на следующий день его доставили в суд, где арестовали на трое суток за сопротивление милиции и мелкое хулиганство. На сайте МВД Абхазии информации о задержании Беслана Хварцкии по данным на 22.00 мск 12 мая нет.

Главред газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг также считает, что нынешняя власть в Абхазии испугалась того, что Авидзба после своей отставки с должности помощника президента нашел общий язык с оппозицией, объявил о создании нового политического движения, что могло привести к новому штурму президентского дворца.

"Нужно было что-то делать. И хронически нерешительная власть, это касается не только периода президентства Бжании, но и времени его предшественников, почуяв опасность собственной стабильности, пошла ва-банк, задержав Ахру Авидзбу", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Инал Хашиг.

Ахра Авидзба принимал участие в вооруженном конфликте на Донбассе, имеет звание героя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), указано в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке. 7 августа 2020 года на российско-абхазской границе произошел резонансный инцидент с участием Авидзбы: он протаранил ворота на контрольно-пропускном пункте бампером внедорожника. Авидзба объяснил свои действия многочасовым ожиданием на границе, пересечь которую ему не позволяли из-за задолженностей. После инцидента Авидзба отбыл 10 суток ареста в Сочи. Суд в Сочи оштрафовал его на 100 тысяч рублей за незаконное пересечение границы России. После этого, 9 ноября 2020 года, Авидзба опубликовал в своем Facebook заявление об отставке с поста помощника президента "в связи с утратой веры в общее дело". Ахра Авидзба все еще числится в должности, сообщил 10 марта "Sputnik-Абхазия" со ссылкой на пресс-службу администрации президента. На сайте президента Абхазии информации о том, занимает ли какую-то должность Ахра Авидзба, по данным на 22.00 мск 12 мая нет.

О создании общественно-политического движения "Новые люди" Авидзба объявил 4 марта, сообщив, что подал в Минюст документы на его регистрацию. То, что день подачи документов и день задержания Авидзбы совпали, не является случайностью и совпадением: это сугубо политическое дело, заявила Юлия Авидзба в интервью, опубликованном на ее Youtube-канале 10 марта.

"Так как он ушел с должности помощника президента, Ахра хотел оставаться в политической плоскости и создать собственное движение под названием «Новые люди». Впоследствии это движение должно было стать политической партией с четкими задачами. Ахра считал, что Абхазия не может больше продолжать так жить. То, что происходит, многих не устраивает. И этот произвол и в правоохранительных органах… В принципе то, что происходит в Абхазии — это ненормально. Это как раз и подтверждает, что Ахра хотел законным путем сделать жизнь в Абхазии лучше", - сказала она, предположив, что ее супруга хотят выбить из политического поля. "По законодательству Абхазии те, кто имеет судимость, не могут в течение 10 лет выдвигать свою кандидатуру на выборы", - пояснила Юлия Авидзба.

В Министерстве юстиции Абхазии сообщили, что запись о создании республиканской общественной организации "Новые люди" была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 19 марта. В министерстве также подтвердили, что документы на регистрацию были поданы 4 марта, а заявителем выступал Ахра Авидзба, сообщила 29 марта радиостанция "Эхо Кавказа"*.

* издание включено Минюстом РФ в список иноагентов