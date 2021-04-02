Суд продлил арест Авидзбы на месяц

02 апреля 2021, 17:28

Суд в Сухуми решил продлить содержание под стражей помощника президента Абхазии Ахры Авидзбы. Обвинение объяснило необходимость увеличения срока ареста необходимостью изучить шесть томов уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта Сухумский горсуд постановил заключить под стражу на месяц помощника президента Абхазии Ахру Авидзбу, подозреваемого в незаконном хранении оружия. Четверо из пяти охранников Авидзбы, в том числе житель Кабардино-Балкарии Аслан Гуатижев, также были арестованы до 5 апреля, сегодня троим из них срок содержания под стражей был продлен до 5 мая. 9 марта Служба госбезопасности Абхазии заявила, что Авидзба и его охранники планировали участие в попытке государственного переворота.

Ахра Авидзба останется под стражей по делу о незаконном приобретении и хранении оружия до 5 мая, постановил сегодня Сухумский городской суд. Гособвинение ходатайствовало о продлении меры пресечения еще на один месяц, мотивировав это тем, что Авидзба может скрыться от органов предварительного следствия и суда. Кроме того, прокурор Адгур Амичба отметил, что следствию необходимо успеть ознакомиться с шестью томами уголовного дела, сообщила сегодня "Sputnik Абхазия".

У следствия было достаточно времени, отметила адвокат Авидзбы Инга Габилая. Она напомнила, что 7 марта Сухумский городской суд принял решение, что месяца для проведения всех следственных мероприятий достаточно и генпрокуратура не обжаловала это решение. Также для продления срока содержания под стражей необходимы веские причины - опасения, что обвиняемый может скрыться от следственных органов, угрожать участникам процесса или свидетелям, что, по мнению адвоката, не относится к ее подзащитному , проинформировало ИА "Апсадгьыл-инфо".

Часть 2 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору) предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.

Ахра Авидзба воевал в самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР), имеет звание Героя ДНР, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Авидзбы. 7 августа 2020 года Авидзба выехал из России в Абхазию, протаранив ворота на границе бампером внедорожника. Он пояснил, что вынужден был так поступить после многочасового ожидания на границе, пересечь которую ему не позволяли из-за задолженностей. Авидзба отбыл 10 суток ареста в Сочи после инцидента на границе, по решению суда в Адлере он был выпущен под подписку о невыезде. 26 октября 2020 года суд в Сочи оштрафовал его на 100 тысяч рублей за незаконное пересечение границы России. 9 ноября 2020 года Авидзба опубликовал в своем Facebook заявление об отставке с поста помощника президента "в связи с утратой веры в общее дело". Ахра Авидзба все еще числится в должности, сообщил 10 марта "Sputnik Абхазия" со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

Напомним, 6 марта адвокат Ахры Авидзбы Инга Габилая заявила о нарушениях, допущенных при задержании Авидзбы и во время обыска в его доме. По словам жены Ахры Авидзбы, в обыске участвовало около 50 силовиков, а еще столько же оставалось снаружи дома. Охранники, по ее словам, были избиты перед задержанием.