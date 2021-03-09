09 марта 2021, 14:29

Бывший помощник президента Абхазии Ахра Авидзба прекратил голодовку, сообщила сегодня Служба госбезопасности. Уголовное преследование Авидзбы является внутренним делом республики, заявило посольство России в Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта Сухумский горсуд постановил заключить под стражу на месяц Ахру Авидзбу и четырех из пяти его охранников, в том числе жителя Кабардино-Балкарии, по подозрению в незаконном хранении оружия. Бывший помощник президента Абхазии Ахра Авидзба и его охранники планировали принять участие в попытке государственного переворота, сообщила сегодня Служба Госбезопасности Абхазии. 6 марта адвокат Ахры Авидзбы Инга Габилая сообщила, что ее подзащитный отказался от пищи и воды, требуя освобождения.

Задержанный 4 марта Ахра Авидзба завершил голодовку, сообщил сегодня "Sputnik Абхазия" со ссылкой на пресс-службу СГБ Абхазии.

К Авидзбе 8 марта была вызвана медсестра, сообщила изданию его адвокат Инга Габилая. "Медработники Службы госбезопасности сами пришли к нему, значит, были какие-то опасения, потому что лично я медсестру вызывать не просила, просила только поставить поддерживающие капельницы. У него есть заболевания, которые голодовка может усугубить. Мне позвонили и попросили, чтобы родственники привезли необходимые препараты. Родственники все купили, и я передала их", - сообщила адвокат. По ее словам, сегодня Авидзба сдал анализы, и после получения результатов анализов ему будут делать капельницы.

Посольство России в Абхазии сочло арест Авидзбы исключительно внутренним делом Республики Абхазия, относящимся к компетенции ее правоохранительных и судебных органов, говорится в сообщении, опубликованном в Facebook посольства. "Выражая надежду на урегулирование данной ситуации в строгом соответствии с национальным законодательством, призываем общественно-политические организации не вмешиваться в ее юридические аспекты ради сохранения стабильности и порядка в государстве", - говорится в сообщении.

Ахра Авидзба воевал в самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР), имеет звание Героя ДНР, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Авидзбы. 7 августа 2020 года Ахра Авидзба выехал из России в Абхазию, протаранив ворота на границе бампером внедорожника. Он пояснил, что вынужден был так поступить после многочасового ожидания на границе, пересечь которую ему не позволяли из-за задолженностей. Авидзба отбыл 10 суток ареста в Сочи после инцидента на границе, по решению суда в Адлере он был выпущен под подписку о невыезде. 26 октября 2020 года суд в Сочи оштрафовал его на 100 тысяч рублей за незаконное пересечение границы России. 9 ноября 2020 года Авидзба опубликовал в своем Facebook заявление об отставке с поста помощника президента "в связи с утратой веры в общее дело".

Адвокат ранее заявила о нарушениях, допущенных при задержании Авидзбы и во время обыска в его доме. По словам жены Ахры Авидзбы, в обыске в его доме участвовали около 50 силовиков, а еще столько же оставались снаружи дома. Охранники, по ее словам, были избиты перед задержанием.