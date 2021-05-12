Ахра Авидзба в зале суда. Скриншот видео "Телекомпания Абаза-ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=lRBc83jJXS0

12 мая 2021, 20:09

Ахра Авидзба оставлен под стражей

Суд отказался перевести под домашний арест помощника президента Абхазии Ахру Авидзбу, несмотря на его проблемы со здоровьем, указала адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта Сухумский горсуд постановил заключить под стражу помощника президента Абхазии Ахру Авидзбу, подозреваемого в незаконном хранении оружия. Четверо из пяти охранников Авидзбы, в том числе житель Кабардино-Балкарии Аслан Гуатижев, также были арестованы. Впоследствии суд продлил им, в том числе и Авидзбе, срок ареста до 5 мая. Близкие Авидзбы в ночь на 5 мая собирались у здания СГБ с требованием отпустить его из-под стражи. Однако силовики отказались это сделать, сославшись на решение суда об очередном продлении ареста.

Служба госбезопасности Абхазии заявила, что Авидзба и его охранники планировали участие в попытке государственного переворота. Однако обвинение предъявлено по статье "Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору". Ахре Авидзбе грозит до шести лет заключения.

Судья Гулрыпшского районного суда Игорь Агумаа не удовлетворил сегодня ходатайство адвоката Ахры Авидзбы об изменении меры пресечения на домашний арест. Защита указала на наличие у Авидзбы абхазского гражданства, семи малолетних детей, постоянного места жительства, положительной характеристики и отсутствие судимости, однако в ссудебном решении отмечается, что все это не является безусловным основанием для освобождении из-под стражи.

"При принятии указанного решения судом не обсуждался вопрос о виновности либо невиновности Авидзба, а также иные вопросы, которые являются предметом судебного разбирательства по существу", - сказал судья.

При этом адвокат Авидзба Инга Габилая указала, что законных оснований для содержания ее подзащитного под страже нет, при этом у него имеются проблемы со здоровьем.

Здание и зал суда охранялись сотрудниками МВД и спецназом. У входа в суд собрались сторонники Авидзба, передал "Sputnik Абхазия".

Напомним, что 6 марта адвокат Инга Габилая заявила о нарушениях, допущенных при задержании Авидзбы и во время обыска в его доме. По словам жены Ахры Авидзбы, в обыске участвовали около 50 силовиков, а еще столько же оставалось снаружи дома. Охранники, по ее словам, были избиты перед задержанием.

Ахра Авидзба принимал участие в вооруженном конфликте на Донбассе, имеет звание героя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке. Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Абхазский чиновник признан виновным в хищении 19 миллионов", "Продлен арест обвиняемому по делу об убийстве у сухумского ресторана", "Абхазский министр объявлен в розыск по делу о многомиллионном мошенничестве".

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