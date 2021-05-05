Родственники Авидзбы потребовали освободить его из изолятора в Сухуме

05 мая 2021, 11:19

Близкие помощника президента Абхазии Ахры Авидзбы в ночь на 5 мая собирались у здания СГБ с требованием отпустить его из-под стражи. Силовики отказались это сделать, сославшись на решение суда о продлении ареста, вынесенное с процессуальными нарушениями, заявила адвокат Авидзбы Инга Габилая.

"Кавказский узел" сообщал, что 7 марта Сухумский горсуд постановил заключить под стражу помощника президента Абхазии Ахру Авидзбу, подозреваемого в незаконном хранении оружия. Четверо из пяти охранников Авидзбы, в том числе житель Кабардино-Балкарии Аслан Гуатижев, также были арестованы. Впоследствии суд продлил им, в том числе и Авидзбе, срок ареста до 5 мая. Обвинение мотивировало это необходимостью изучить шесть томов уголовного дела.

Служба госбезопасности Абхазии заявила, что Авидзба и его охранники планировали участие в попытке государственного переворота. Однако обвинение предъявлено по статье "Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору". Ахре Авидзбе грозит до шести лет заключения.

Родственники и сторонники Ахры Авидзбы минувшей ночью, в 23.30 (22.30 мск 4 мая), собрались возле здания СГБ Абхазии и потребовали его освободить, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из родных арестанта. «5 мая истекает срок его ареста. Сухумский суд продлил арест 2 мая. Поэтому родственники и сторонники посчитали, что его должны были выпустить в полночь. Мы пришли его встречать, а нам сказали, что, оказывается, другой суд продлил его арест», - рассказал родственник Ахры Авидзбы.

По его словам, родственники добились встречи с главой СГБ Робертом Киутом и руководителем МВД Дмитрием Дбаром. Требования родственников организовать встречу с самим Авидзбой силовики проигнорировали, сказал он. «Мы разошлись в 4 часа утра (03.00 мск. - Прим. "Кавказского узла"), но планируем добиваться его освобождения. Родственницы готовы объявить голодовку, пока его не отпустят», - заявил родственник арестованного.

Дежурный МВД Абхазии подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что сторонники Авидзбы разошлись в рано утром. Он отметил, что люди не нарушали общественный порядок, никто из них не был задержан. «Есть решение суда, который продлил ему стражу, мы обязаны его выполнять. Изначально их требование было незаконным», - подчеркнул дежурный.

Решение о продлении ареста вынес Гулрыпшский районный суд, уточнила адвокат Авидзбы Инга Габилая. Она указала, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу Абхазии, вопрос о продлении ареста должен был рассматриваться только в том случае, если бы прокуратура ходатайствовала об этом в течение трех суток после передачи уголовного дела в суд. Однако прокурор в Гулрыпшский районный суд не обращался, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Габилая.

«Без этого ходатайства прокурора судья не может продлить меру пресечения. Непонятно, на какой срок продлена мера пресечения - в своем постановлении судья просто написал, что меру пресечения оставить без изменений, без всяких сроков», - рассказала адвокат. Защита намерена в ближайшее время выяснить, на каком основании продлена мера пресечения. Решение Гулрыпшского суда будет обжаловано, заявила Инга Габилая.

6 марта адвокат Инга Габилая заявила о нарушениях, допущенных при задержании Авидзбы и во время обыска в его доме. По словам жены Ахры Авидзбы, в обыске участвовали около 50 силовиков, а еще столько же оставалось снаружи дома. Охранники, по ее словам, были избиты перед задержанием.

Ахра Авидзба принимал участие в вооруженном конфликте на Донбассе, имеет звание героя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), указано в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке. Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

7 августа 2020 года на российско-абхазской границе произошел резонансный инцидент с участием Авидзбы: он протаранил ворота на контрольно-пропускном пункте бампером внедорожника. Авидзба объяснил свои действия многочасовым ожиданием на границе, пересечь которую ему не позволяли из-за задолженностей. После инцидента Авидзба отбыл 10 суток ареста в Сочи. Суд в Сочи оштрафовал его на 100 тысяч рублей за незаконное пересечение границы России. После этого, 9 ноября 2020 года, Авидзба опубликовал в своем Facebook заявление об отставке с поста помощника президента "в связи с утратой веры в общее дело". Ахра Авидзба все еще числится в должности, сообщил 10 марта "Sputnik-Абхазия" со ссылкой на пресс-службу администрации президента.