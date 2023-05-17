ЕСПЧ встал на сторону активиста Лаши Чхартишвили

17 мая 2023, 15:06

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Европейский суд по правам человека признал нарушение права на свободу собраний и выражения мнений в деле грузинского активиста Лаши Чхартишвили.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2019 года член Лейбористской партии Лаша Чхартишвили был оштрафован за мелкое хулиганство и неподчинении полиции в ходе протестов в Грузии. Он был задержан на акции у входа в здание парламента.

28 ноября 2019 года силовики помешали проведению акцию протеста у входа в здание парламента и задержали трех активистов. МВД пригрозило, что разгонит протестующих, если они попытаются перекрыть дороги. Депутатам удалось попасть в парламент Грузии и провести заседание после того, как полицейские возвели вокруг здания железные переносные заборы. 29 ноября активисты и представители оппозиции организовали шествие и акцию протеста у Национальной библиотеки, недалеко от здания парламента Грузии. Во время стычек с силовиками были задержаны еще три оппозиционера, позднее правоохранители их отпустили. Суд назначил участникам протестов арест и штраф.

Европейский суд по правам человека установил нарушение права на свободу собраний и выражения мнений в деле "Чхартишвили против Грузии". Дело касается акции протеста, проведенной возле Национальной библиотеки 29 ноября 2019 года. Во время акции полиция в административном порядке задержала оппозиционного политика Лашу Чхартишвили и доставила его в отделение полиции, говорится в решении, опубликованном 16 мая на сайте ЕСПЧ.

Чхартишвили жаловался на нарушение права на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Европейской конвенции о правах человека) и доступ к адвокату. Он также утверждал, что суд опирался только на показания сотрудников полиции. Однако ЕСПЧ не нашел доказательств нарушения по этой жалобе.

При этом Европейский суд по правам человека подчеркнул, что право на свободу собраний, как и свобода слова, является фундаментальной опорой демократического общества. Он установил, что участие Чхартишвили в митинге было в первую очередь средством протеста против отсутствия законодательных реформ и что его действия носили ненасильственный характер, не причиняли вреда и не обостряли ситуацию. По мнению ЕСПЧ, у национальных судов не было достаточных оснований для содержания активиста под стражей, и была нарушена статья 11 Конвенции в совокупности со статьей 10. В результате суд обязал государство выплатить истцу 1200 евро в качестве компенсации морального вреда в течение трех месяцев после вынесения решения, следует из постановления ЕСПЧ.

Напомним также, что в январе 2020 года суд в Тбилиси назначил крупный штраф активисту Лаше Чхартишвили за сопротивление полиции во время задержания на акции протеста. Активист назвал решение политически мотивированным, отметив, что такой крупный штраф по этой статье оппозиционерам прежде не назначали.

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