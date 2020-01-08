Суд в Тбилиси назначил крупный штраф активисту Лаше Чхартишвили

08 января 2020, 23:18

Активист Лейбористской партии Лаша Чхартишвили оштрафован судом на 3000 лари за сопротивление полиции во время задержания 3 января. Активист назвал решение политически мотивированным, отметив, что такой крупный штраф по этой статье оппозиционерам прежде не назначали.

Как писал "Кавказский узел", 3 января акция протеста у здания парламента Грузии привела к потасовке между полицейскими и активистами. На сторонника Лейбористской партии Грузии Лашу Чхартишвили были составлены протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику правоохранительных органов. Активисты поддержали предпринимателей, отказавшихся торговать на месте, где ранее стояли палатки протестующих. 5 января оппозиционеры провели благотворительную ярмарку и собрали деньги на выплату штрафов торговцам.



Вечером 30 декабря 2019 года на проспекте перед зданием парламента власти убрали палатки протестующих, добивающихся изменения избирательной системы. Была убрана и палатка Малхаза Мачаликашвили. На месте убранных палаток 31 декабря мэрия установила детские аттракционы. Мачаликашвили заявил, что в результате демонтажа его палатки пропали 22 тысячи подписей в поддержку парламентского расследования убийства его сына силовиками.

Административный суд Тбилиси рассмотрел сегодня административное дело члена Лейбористской партии Грузии Лаши Чхартишвили, задержанного на проспекте Руставели 3 января. Судебное заседание началось в 15.00 по местному времени (14.00 мск) и продлилось более 6 часов часов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Суд признал активиста виновным в неподчинении полиции и назначил ему штраф в размере 3000 лари (около 1050 долларов США)

Согласно административному кодексу Грузии, статьи о мелком хулиганстве и неподчинении полиции предполагают до 15 суток ареста или денежный штраф -- от 500 до 1000 лари и от 1000 до 4000 лари соответственно.

Во время процесса полиция продемонстрировал видеозаписи, но они не доказывают факт нарушений со стороны Лаши Чхартишвили, заявила во время перерыва адвокат активиста Ия Сиранашвили.

“Самые важные доказательства - видеосъемки портативной камеры человека, производившего задержание, на суде представлены не были. То есть, не видно, как вел себя Лаша Чхартишвили, не видно, как вела себя полиция”, - заявила "Кавказскому узлу" Сиранашвили. Дело против активиста она назвала политическим преследованием.

Сам Чхартишвили рассказал, что у перекрестка проспекта Руставели и улицы Закария Чичинадзе его 3 января остановил наряд полиции. Сотрудник МВД попросил представиться. "Когда я сказал "Чхартишвили", сотрудник полиции, видимо, имея ориентировку на меня, начал применять физическую силу - толкал меня и пытался затащить в служебный автомобиль патруля. До сих пор даже в случае незаконного задержания полицейские нарушали закон только в том, что оговаривали политического оппонента власти, Но в моем случае, в первый раз за долгие годы, они сами применили силу, а попытались выставить виноватым задерживаемого", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

По информации Чхартишвили, 3000 лари - это самый крупный штраф, который когда-либо назначался судом грузинским оппозиционерам по этой статье. "До меня выписывали штраф только до 2500 лари", - заявил активист.

Лаша Чхартишвили считает решение суда политическим и намерен обжаловать его. Сумма штрафа равна зарплате активиста за полгода: по словам Чхартишвили, он получает 500 лари в месяц, а бюджет Лейбористской партии не позволяет выплатить штраф за активиста. "Остается только надежда на то, что в судах высшей инстанции я докажу свою невиновность", - добавил он.

Бывший омбудсмен Грузии, соучредитель НПО "Центр прав человека" Уча Нануашвили подтвердил "Кавказскому узлу", что прежде активистов не штрафовали на такие суммы по статье о неподчинении полиции. "Это очень опасная тенденция: представителям оппозиции выписывают все большие штрафы - 1500, 2000 лари. И в то же время когда националисты и консерваторы нарушают права человека, наносят телесные повреждения, но их наказывают легким штрафом в размере 100 лари. Налицо давление власти на политических противников", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что летом 2019 года в Грузии начались масштабные акции протеста, вызванные тем, что на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. После попытки протестующих прорваться в здание парламента полиция прибегла к жестким мерам, применив против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Были задержаны и госпитализированы сотни человек. В середине ноября вспыхнула вторая волна протестов, когда, несмотря на обещание, правящая партия "Грузинская мечта" отказалась проводить выборы в 2020 году по пропорциональной системе, говорится в материале "Кавказского узла", подготовленном по итогам 2019 года на Южном Кавказе.

Подробнее об этом говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Материалы об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".