Мачаликашвили объявил о повторном сборе подписей за расследование убийства сына

02 января 2020, 01:43

Малхаз Мачаликашвили сообщил о пропаже 22 тысяч подписей в поддержку парламентского расследования гибели его сына после того, как власти убрали палатки у здания парламента Грузии. Мачаликашвили начал новую акцию, заявив, что ему не хватает еще 12 тысяч подписей.

Как писал "Кавказский узел", вечером 30 декабря на проспекте Руставели перед зданием парламента власти убрали палатки протестующих, добивающихся изменения избирательной системы, в том числе была убрана палатка Малхаза Мачаликашвили. Активисты выступили против этого, что привело к стычкам с силовиками, было задержано девять человек. На месте убранных палаток 31 декабря мэрия установила детские аттракционы, от катания на которых призвал отказаться Мачаликашвили заявив, что вновь поставит палатку у здания парламента Грузии.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был убит при спецоперации 26 декабря 2017 года. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Родственники юноши утверждают, что его застрелили в постели. Близкие и односельчане Темирлана Мачаликашвили больше года проводят акции протеста с требованием наказать виновных в его убийстве. 16 августа семья Мачаликашвили отправилась за подписями под петицией о создании в парламенте следственной комиссии для расследования его гибели в регионы Грузии, начав с Батуми. Они потребовали установить обстоятельства в смерти Мачаликашвили и оценить действия силовиков.

Малхаз Мачаликашвили заявил о пропаже 22 тысяч подписей под петицией о создании в парламенте Грузии следственной комиссии для расследования гибели его сына, обвинив в исчезновении подписей силовиков. «Когда полиция забрала палатку, пропали 22 тысячи подписи под петицией о создании комиссии по расследованию убийства моего сына Темирлана», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Малхаз.

По его словам, вместе с палаткой пропали находившиеся в ней телевизор и печка, а также плакаты, стоявшие за палаткой. "Полиция ничего пока не вернула: ни палатки, ни подписи", - добавил Малхаз.

31 декабря Малхаз Мачаликашвили начали повторный сбор подписей. "За два дня собрали уже несколько тысяч, но остаётся ещё 12 тысяч, чтобы набрать необходимые 100 тысяч для законодательной инициативы о создании парламентской комиссии", – рассказал корреспонденту «Кавказского узла» друг Малхаза Гела Бибилашвили.

Сбор подписей под петицией будет продолжен 5 января, когда Малхаз снова выйдет к зданию парламента Грузии, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в конце мая большинство депутатов парламента Грузии проголосовало против инициативы о создании временной комиссии по расследованию спецоперации в Панкиси, в ходе которой силовиками был убит местный житель Темирлан Мачаликашвили.

Акции протеста начались в Тбилиси 14 ноября, после провала голосования за проект смены избирательной системы. Протестующие требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Материалы об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Главное о протестах в Грузии - 2019".