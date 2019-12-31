Малхаз Мачаликашвили. скриншот видео канала "Кавказ.Реалии" https://www.youtube.com/watch?v=Iv5tQwBZMwc

31 декабря 2019, 23:54

Мачаликашвили призвал отказаться от развлечений у здания парламента

Отец убитого в ходе спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили заявил, что вновь поставит палатку у здания парламента Грузии, где мэрия установила аттракционы. Задержанные накануне в центре Тбилиси активисты отпущены из зала суда.

Как писал "Кавказский узел", вечером 30 декабря на проспекте Руставели перед зданием парламента власти убрали палатки протестующих, добивающихся изменения избирательной системы, в том числе была убрана палатка Малхаза Мачаликашвили. Активисты выступили против этого, что привело к стычкам с силовиками, было задержано девять человек. Утром 31 декабря полицейские попытались помешать активистам провести новую акцию протеста у здания парламента, где мэрия установила детские аттракционы. 

Акции протеста начались в Тбилиси 14 ноября, после провала голосования за проект смены избирательной системы. Протестующие требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Палатка Малхаза Мачаликашвили была демонтирована без предупреждения несмотря на то, что сотрудники мэрии связались с Мачаликашвили и сообщили о намерении освободить места для детских аттракционов и заверили, что его палатку не тронут, сообщил корреспондент «Кавказского узла», посмотревший сегодня эфир грузинской телекомпании "Мтавари архи". По словам Мачаликашвили, он намерен снова установить палатку в центре города.

«Палатка (перед парламентом Грузии) будет стоять, пока не признают, что убили спящего (Темирлана Мачаликашвили). Там будет стоять баннер, пока не будет создана временная следственная комиссия", - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова Мачаликашвили, сказанные им в эфире телекомпании.

Активист призвал горожан воздержаться от развлечений на аттракционах, установленных возле парламента, добавив, что "все имеет границы".

19-летний Темирлан Мачаликашвили был убит при спецоперации 26 декабря 2017 года. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Родственники юноши утверждают, что его застрелили в постели. Близкие и односельчане Темирлана Мачаликашвили больше года проводят акции протеста с требованием наказать виновных в его убийстве. 15 июня отец Темирлана Малхаз Мачаликашвили  заручился поддержкой оппозиции в сборе подписей за создание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств спецоперации, во время которой был убит его сын.  

Родители не смогут привести развлекаться к парламенту детей, где два года идет протест отца, требующего расследования убийства его сына, заявил один из активистов Гига Махарашвили. "Перед парламентом протестует отец ребенка, убитого два года назад. Его и палатку выдворили ради развлечений", - сказал активист в эфире телекомпании.

Судебные процессы по делам задержанных в центре Тбилиси перенесены

В ночь на 31 декабря перед зданием парламента задержали десять активистов, опротестовавших демонтаж четырех палаток. Во время столкновений с силовиками одному из задержанных стало плохо, несмотря на это его усадили в служебный автомобиль полиции, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Судебные заседания по делам задержанных активистов, обвиняемых  в мелком хулиганстве и неподчинении полиции, был назначен на 31  декабря, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве внутренних дел Грузии. Однако суд отпустил всех задержанных в зале заседаний, отложив рассмотрение процессов.

Процессы против пяти активистов - Зуки Бердзенишвили, Лаши Бурдули, Зураба Мжаванадзе, Беки Кокая и Георгия Мумладзе перенесены на 6 января, информирует сегодня грузинское агентство «Интерпрессньюс». По данным агентства, все десять активистов освобождены после заседаний в Тбилисском горсуде.

Обвинение представило в суде одинаковые протоколы о правонарушении задержанных у здания парламента Грузии активистов, заявил адвокат Георгий Мшвениерадзе. По его словам, это «порождает подозрение, что во всех случаях переписывался один и тот же текст».

«Жаль, что полиция и МВД до сих пор не уяснили, что когда в публичных местах проводятся собрания-манифестации, выражать протест можно, в том числе непристойными словами. И это не является хулиганством», - цитирует агентство Мшвениерадзе.

Судебные процессы по делам остальных активистов перенесены на 8 января, отмечает сегодня «Новости-Грузии».

Материалы об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Примечание:

"Оппозиция пригрозила массовыми протестами властям Грузии", "Арестованный грузинский активист Леван Джикури переведен в больницу", "Активисты потребовали освободить участников июньских протестов в Грузии".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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