26 июля 2019, 13:58

Мачаликашвили возобновил акцию перед парламентом Грузии

Малхаз Мачаликашвили, отец убитого в спецоперации жителя Панкиси, вопреки запрету силовиков установил палатку на проспекте Руставели в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля силовики не позволили Малхазу Мачаликашвили установить палатку перед зданием парламента Грузии, объяснив, что на проспекте Руставели запланированы ремонтные работы. Мачаликашвили направил в мэрию Тбилиси письмо с вопросом, действительно ли на проспекте будут проводиться работы, сообщила его представитель.

Родственники Темирлана Мачаликашвили больше года проводят акции протеста с требованием наказать виновных в его убийстве. 6 июня родные Мачаликашвили направили жалобу в ЕСПЧ, а 15 июня Малхаз Мачаликашвили заручился поддержкой оппозиции в сборе подписей за создание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств спецоперации, во время которой был убит его сын.

Малхаз Мачаликашвили, несмотря на запрет полиции, установил палатку перед парламентом Грузии, пишет сегодня "Sputnik Грузия".

Представители мэрии в ответ на запрос Мачаликашвили сообщили, что никаких работ на проспекте не запланировано, и заверили, что не будут ограничивать "конституционные права граждан на мирные собрания", уточняет "Новости-Грузия".

Напомним, что 19-летний Темирлан Мачаликашвили был ранен в своем доме во время спецоперации силовиков 26 декабря 2017 года. Спустя две недели он скончался в больнице. По версии силовиков, Мачаликашвили попытался бросить в них гранату. Семья молодого человека утверждает, что он был застрелен в постели.

Примечание:

"Мачаликашвили заручился поддержкой оппозиции в сборе подписей за расследование убийства сына", "Парламент Грузии отказался расследовать убийство Темирлана Мачаликашвили", "В Грузии начат сбор подписей за парламентское расследование убийства Мачаликашвили".

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