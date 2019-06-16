Мачаликашвили заручился поддержкой оппозиции в сборе подписей за расследование убийства сына

16 июня 2019, 00:27

Давление общественности будет способствовать созданию в парламенте Грузии временной следственной комиссии по расследованию убийства Темирлана Мачаликашвили в ходе спецоперации в Панкиси, заявил его отец. Представители грузинской оппозиции помогут семье убитого молодого человека собрать подписи под петицией о создании комиссии.

Как сообщал "Кавказский узел", родственники Темирлана Мачаликашвили больше года проводят акции протеста в Тбилиси с требованием наказать виновных в его убийстве. 29 мая грузинский парламент отказался поддержать инициативу о создании временной следственной комиссии по расследованию спецоперации, в ходе которой был убит Темирлан Мачаликашвили. 6 июня родные Мачаликашвили направили жалобу в ЕСПЧ, а 12 июня начали сбор подписей под петицией о создании ВСК при парламенте Грузии.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был ранен в своем доме во время спецоперации силовиков в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года и спустя две недели скончался в больнице. По версии силовиков, Мачаликашвили попытался бросить в них гранату. Семья молодого человека утверждает, что он был застрелен в постели. С требованием прояснить обстоятельства смерти Темирлана Мачаликашвили в декабре 2018 года выступила омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

Отец Темирлана Мачаликашвили провел 15 июня закрытую встречу с лидерами 18 оппозиционных партий Грузии, на которой заручился поддержкой оппозиционеров в сборе подписей под петицией о создании следственной комиссии, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"К сожалению, мы живем в стране, в которой связующее звено - криминал. И в условия этой власти Малхазу Мачаликашвили будет очень сложно добиться правды", - сказал один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" (здесь и далее перевод "Кавказского узла").

По его словам, сбор подписей под петицией нужен для того, чтобы заставить власти и депутатов от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" создать следственную комиссию в парламенте, "которая сможет точно установить детали произошедшего в доме Мачаликашвили".

Под давлением общественности "Грузинской мечте" придется создать комиссию, а власти буду вынуждены сообщить данные о спецоперации в Панкиси, уверен Малхаз Мачаликашвили.

"Моя главная цель - развалить эту систему посредством расследования преступления, совершенного против Темирлана. Я этого добьюсь", - заявил Мачаликашвили в эфире телекомпании.

Собранные под петицией семьи Мачаликашвили подписи не будут иметь юридической силы, сказал 12 июня корреспонденту "Кавказского узла" главный специалист юридического комитета парламента Грузии Михаил Дзадзагуа.

"Конституция Грузии и регламент парламента не предполагают, чтобы группа граждан могла обратиться в высший законодательный орган страны с подобной инициативой. Согласно законодательству, создать временную следственную комиссию могут депутаты парламента, а инициировать создание комиссии могут председатель парламента, комитеты и фракции", - пояснил юрист.

Создать временную следственную комиссию по делу об убийстве Темирлана Мачаликашвили сложно, так как ее заседания проходят в открытом режиме, а "большинство вопросов по этому делу необходимо закрыть", сообщил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

"О закрытии заседания решение принимает большинство следственной комиссии, а большинства нет ни у одной партии. Это может создать проблему в работе комиссии и может сделать невозможным вынесение правильного заключения по делу", - сказал Кобахидзе в эфире "Рустави 2" 28 мая.

Напомним, 7 мая Служба госбезопасности Грузии объявила, что отец Темирлана Мачаликашвили планировал теракт в селе Земо Мачхаани на могиле отца бывшего первого заместителя начальника СГБ Иосеба Гогашвили. Малхаз Мачаликашвили назвал абсурдным это заявление ведомства. 10 мая он был допрошен следователем, после отпущен.