В Грузии начат сбор подписей за парламентское расследование убийства Мачаликашвили

12 июня 2019, 20:24

Родные убитого в ходе спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили начали сегодня сбор подписей под петицией о создании следственной комиссии при парламенте Грузии. Они требуют найти виновных в гибели Мачаликашвили и оценить, насколько обоснованным было применение силовиками оружия.

Как сообщал "Кавказский узел", отец Темирлана Мачаликашвили и его близкие больше года проводят акции протеста в Тбилиси с требованием наказания виновных в его убийстве. 29 мая большинство депутатов парламента Грузии проголосовало против инициативы о создании временной комиссии по расследованию спецоперации, в ходе которой был убит Темирлан Мачаликашвили. 6 июня родные Мачаликашвили направили жалобу в ЕСПЧ.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме силовиками во время спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года, а спустя две недели скончался в больнице. По версии силовиков, Мачаликашвили попытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Его родные неоднократно выходили на акции протеста с требованием объективного расследования гибели Темирлана. С требованием прояснить обстоятельства смерти Мачаликашвили выступила и омбудсмен Грузии.

Родные Мачаликашвили собрались сегодня у здания парламента Грузии, начав собирать подписи за создание временной комиссии по расследованию спецоперации. Мать убитого Медико Маргошвили сообщила, что намерена объехать разные регионы страны, собирая подписи. Завершить сбор подписей планируется к началу осенней сессии парламента в сентябре.

Члены семьи Мачаликашвили надеются, что комиссия определит обоснованность применения силовиками оружия, определит виновных и, вместе с тем, докажет непричастность Темирлана Мачаликашвили к террористам, сказала Маргошвили в эфире грузинского телеканала "Рустави 2" (здесь и далее перевод "Кавказского узла").

Малхаз Мачаликашвили заявил в эфире телеканала, что намерен "привести в парламент" всех, кто планировал проведение спецоперации в Панкиси и принимал в ней участие.

Сегодня свою подпись под петицией поставила член политсовета "Единого национального движения" (ЕНД), супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс, информировал на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

По словам Медико Маргошвили, нужно собрать 30 тысяч подписей, однако Сандра Рулофс считает, что необходимо 100 тысяч подписей. Политик отметила, что ЕНД поможет семье Мачаликашвили их собрать. "В течение всего лета мы будем ездить по регионам, у нас будут встречи с людьми, и не только со сторонниками нашей партии, а это будет вообще петиция населения. Постараемся собрать 100 000 подписей, чтобы парламент был вынужден посчитаться с этим и создать следственную комиссию. Я верю, что эта комиссия сделает больше, чем то, что было в рамках следствия и происходило в прокуратуре", - процитировало сегодня Сандру Рулофс "ИнтерпрессНьюс".

Собранные под петицией семьи Мачаликашвили подписи не будут иметь юридической силы. "Конституция Грузии и регламент парламента не предполагают, чтобы группа граждан Грузии могла обратиться в высший законодательный орган страны с подобной инициативой", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" главный специалист юридического комитета парламента Михаил Дзадзагуа. "Согласно законодательству, создать временную следственную комиссию могут депутаты парламента, а инициировать создание комиссии могут председатель парламента, комитеты и фракции", - отметил юрист.

Ранее председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе пояснил, что создать временную следственную комиссию по этому делу сложно, так как ее заседания проходят в открытом режиме, в то время, когда "большинство вопросов по этому делу необходимо закрыть". "О закрытии заседания решение принимает большинство следственной комиссии, а большинства нет ни у одной партии. Это может создать проблему в работе комиссии и может сделать невозможным вынесение правильного заключения по делу", - сказал Кобахидзе в эфире "Рустави 2" 28 мая.

7 мая Служба госбезопасности Грузии объявила, что отец Темирлана Мачаликашвили планировал теракт в селе Земо Мачхаани на могиле отца бывшего первого замначальника СГБ Иосеба Гогашвили. Малхаз Мачаликашвили назвал абсурдным это заявление ведомства. 10 мая он был допрошен следователем.