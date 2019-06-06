06 июня 2019, 19:25

Родные Темирлана Мачаликашвили подали жалобу в Евросуд

Жалоба на неэффективное расследование убийства Темирлана Мачаликашвили во время спецоперации в Панкиси направлена в Европейский суд по правам человека, сообщила сегодня правозащитница Тамта Микеладзе.

Как писал "Кавказский узел", отец Темирлана Мачаликашвили и его близкие больше года проводят акцию протеста в Тбилиси с требованием наказания виновных в его убийстве. 29 мая большинство депутатов парламента Грузии проголосовало против инициативы о создании временной комиссии по расследованию спецоперации, в ходе которой был убит Темирлан Мачаликашвили.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме силовиками во время спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года, а спустя две недели скончался в больнице. По версии силовиков, Мачаликашвили попытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Его родные неоднократно выходили на акции протеста с требованием объективного расследования гибели Темирлана. С требованием прояснить обстоятельства смерти Мачаликашвили выступила и омбудсмен Грузии.

"Центр по обучению и мониторингу прав человека" составил и направил иск в Европейский суд по правам человека в связи "с нечеловеческим обращением и неэффективным расследованием" по делу Темирлана Мачаликашвили, сообщила сегодня руководитель этого НПО Тамта Микеладзе.

"Прошло уже больше года, а мы не видим какого-либо результата расследования. Мы доказываем, что национальные возможности защиты были неэффективными по этому делу. Не произошло восстановление прав национальными механизмами на фоне совершенных нарушений", - сказала Тамта Микеладзе на брифинге, транслировавшемся в эфире грузинской телекомпании "Имеди" (здесь и далее – перевод корреспондента «Кавказского узла»).

Тамта Микеладзе выразила надежду, что международные правовые механизмы окажутся "самыми эффективными".

В свою очередь отец Темирлана Мачаликашвили Малхаз заявил, что он изначально утверждал, что "ни один человек" не скажет правду о проведенной спецоперации.

"У меня одно требование – чтобы эта власть, государство признали совершенный теракт в Панкисском ущелье", - сказал Малхаз Мачаликашвили в эфире телекомпании, который .

Примечание:

"Сторонники Саралидзе анонсировали акции против "Грузинской мечты"", "Малхаз Мачаликашвили присоединился к акции протеста в Тбилиси", "Заза Саралидзе выписан из больницы и вернулся на акцию протеста".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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