Нино Ломджария потребовала прояснить обстоятельства смерти Мачаликашвили

28 декабря 2018, 03:40

В годовщину гибели 19-летнего Темирлана Мачаликашвили при спецоперации в Панкисском ущелье народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала прокуратуру предоставить семье аргументированные ответы по обстоятельствам его смерти. Мнения депутатов от правящей партии и оппозиции по вопросу создания следственной комиссии для выяснения подробностей гибели Мачаликашвили разошлись.

Как сообщал "Кавказский узел", 19-летний Темирлан Мачаликашвили получил тяжелое ранение в голову во время спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года и спустя две недели умер в больнице. По версии силовиков, Мачаликашвили попытался бросить в них гранату, поэтому спецназовцы выстрелили в него. Родные убитого утверждают, что молодой человек был застрелен в постели. Участники акций в годовщину гибели Темирлана 26 декабря потребовали объективного расследования его гибели.

В начале июля грузинскими СМИ была обнародована информация о связях Темирлана Мачаликашвили с Ахмедом Чатаевым, а также сведения о планируемом Мачаликашвили самоподрыве в Тбилиси. Чатаева подозревали в причастности к теракту в стамбульском аэропорту в июне 2016 года, его убили при спецоперации в Тбилиси 22 ноября 2017 года, говорится в размещенной на "Кавказском узле" биографии Ахмеда Чатаева. При проведении спецоперации в Панкиси 26 декабря 2017 года были задержаны несколько человек, заподозренных в пособничестве Чатаеву.

"Призываю прокуратуру дать в первую очередь семье погибшего обоснованные и аргументированные ответы по обстоятельствам его смерти", - сказала народный защитник Грузии Нино Ломджария в эфире "Общественного вещателя Грузии" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Защитник отметила, что ее доступ к материалам следствия ограничен.

Представитель НПО "Центр обучения и мониторинга прав человека" раскритиковал ход расследования гибели Мачаликашвили.

"Продолжающееся расследование носит явно формальный характер", - заявил в эфире "Рустави 2" директор Программы по политике в области равноправия центра Тамта Микеладзе.

"Не было никакого расследования (гибели сына)", - сказал отец Темирлана Малхаз Мачаликашвили в эфире телеканала.

Он также рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему запрещают выезжать за границу, чтобы встретиться там с западными правозащитниками.

Депутаты поспорили о необходимости создания следственной комиссии

Парламентарий от "Европейской Грузии" Отара Кахидзе не исключает, что депутаты парламентского меньшинства потребуют создания следственной комиссии.

"Следственная комиссия должна расследовать такие случаи... Особенно, когда в этом замешаны сотрудники спецназа", - заявил Кахидзе в эфире телеканала.

Создание следственной комиссии на данном этапе не является необходимым, считает депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили. "На данном этапе идет следствие, и нужно подождать результатов расследования", - сказал он телеканалу.