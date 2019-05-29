Парламент Грузии отказался расследовать убийство Темирлана Мачаликашвили

29 мая 2019, 18:20

Большинство депутатов парламента Грузии проголосовало против инициативы о создании временной комиссии по расследованию спецоперации в Панкиси, в ходе которой силовиками был убит местный житель Темирлан Мачаликашвили.

Как писал "Кавказский узел", в феврале отец Темирлана Мачаликашвили Малхаз попросил каждого депутата парламента Грузии высказаться относительно инициативы о создании временной комиссии по расследованию спецоперации в Панкиси, в результате которой умер его сын. Депутаты "Единого национального движения" и "Европейской Грузии" поддержали эту идею, а представители правящей "Грузинской мечты" пообещали рассмотреть вопрос.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме силовиками во время спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года, а спустя две недели скончался в больнице. По версии силовиков, Мачаликашвили попытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Его родные неоднократно выходили на акции протеста с требованием объективного расследования гибели Темирлана. С требованием прояснить обстоятельства смерти Мачаликашвили выступила и омбудсмен Грузии.

Сегодня на пленарном заседании парламента только 30 депутатов из 150 поддержали инициативу "Единого национального движения" (ЕНД) о создании комиссии по расследованию спецоперации.

Депутат ЕНД Саломе Самадашвили, назвавшая создание комиссии делом престижа парламента, решила, что "Грузинской мечте" "не хватило смелости". "Впервые в нашем государстве отрицается ответственность за убийство молодого человека, который спокойно спал в своем доме", - сказала Саломе Самадашвили после голосования в эфире грузиноязычной телекомпании "Рустави 2" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Малхаз Мачаликашвили еще до голосования заявил, что не верит в положительное решение парламентариев. "Они ни комиссию не создадут, ни статус потерпевшего мне не дадут, ни в Европу поехать мне не позволят", - передал слова Малхаза Мачаликашвили корреспондент "Кавказского узла".

7 мая Служба госбезопасности Грузии объявила, что сам Малхаз Мачаликашвили планировал теракт в селе Земо Мачхаани на могиле отца бывшего первого замначальника СГБ Иосеба Гогашвили. Мачаликашвили назвал абсурдным заявление ведомства, но 10 мая пришел на допрос, после которого был отпущен. В мае Малхаз Мачаликашвили проводил акцию протеста у здания парламента.