Активисты обвинили мэрию Тбилиси в халатности после гибели двух человек

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Мэрия позволила организовать парковку у здания, рухнувший фасад которого похоронил пол своими обломками трех человек, двое из которых погибли.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года тридцать семей, эвакуированных в Тбилиси из аварийного дома в связи с угрозой его обрушения, были размещены в гостинице.

Два человека погибли и еще одна пострадавшая 49-летняя женщина находится в больнице в тяжелом состоянии и множественными травмами после того, как вечером 14 июля в Тбилиси обрушилась часть фасада жилого дома.

МВД Грузии рапортовало о расследовании по статье 240 УК (нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ), сообщило ИА «Новости-Грузии». Отметим, что эта норма закона предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал произошедшее несчастным случаем, поскольку здание было аварийным и не подлежало восстановлению. При этом некоторые жители отказались от покинуть жилье на время сноса старого здания и возведения нового дома. «Для реализации этой программы необходимо стопроцентное согласие населения, чего, к сожалению, добиться не удалось», — цитирует слова Каладзе «Грузия-онлайн».

«На что рассчитывала мэрия Тбилиси?»

Независимый профсоюз государственных служащих «Статья 78 Конституции» указал на принятое в 2023 году постановление, согласно которому мэрия имеет право перестраивать ветхие жилые здания без согласия всех собственников квартир.

«Каладзе сегодня опирается только на аргумент об отсутствии стопроцентного согласия собственников. Хотя, как указано в постановлении… изменения в обязательном согласии на замену ветхих многоквартирных домов действуют уже более двух лет», — цитирует заявление профсоюза издание Jamnews.

Вопросы активистов вызвало наличие перед рухнувшем зданием автомобильной парковки. «На что рассчитывала мэрия Тбилиси? Почему она разрешила торговым заведениям работать в ветхом здании, почему организовала парковку перед этим зданием и, отказавшись перестроить дом, не обеспечила защиту жизни и здоровья как местных жителей, так и прохожих?», - говорится в заявлении.

Офис народного защитника Грузии начал свое расследование, указав, что многим семьям на протяжении долгого времени приходится жить в опасных условиях. «Обветшалые здания представляют опасность для своих жильцов и для случайных прохожих. Изученные за годы примеры показывают, что решение этой системной проблемы требует своевременных и эффективных мер, которые существующие законодательные гарантии и программные возможности обеспечить не могут», — цитирует заявление омбудсмена Interpressnews.