Силовики попытались сорвать акцию протеста в центре Тбилиси

31 декабря 2019, 11:54

Сотрудники мэрии Тбилиси установили детские аттракционы на месте демонтированных палаток активистов оппозиции. Утром полицейские попытались помешать активистам провести новую акцию протеста.

Как писал "Кавказский узел", вечером 30 декабря на проспекте Руставели перед зданием парламента власти убрали палатки протестующих, добивающихся изменения избирательной системы, чтобы установить на этом месте детские аттракционы. Эти действия вызвали протест активистов. В результате стычек с полицейскими были задержаны девять человек.

Акции протеста начались в Тбилиси 14 ноября, после провала голосования за проект смены избирательной системы. Протестующие требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Сегодня ночью сотрудники мэрии установили перед зданием парламента Грузии надувной батут и электрические аттракционы. Решение возвести на месте акции протеста детский городок было спонтанным и исходило от Бидзины Иванишвили, предположил один из организаторов протестных акций Михаил Мишвилдадзе.

"Вчера (30 декабря) Иванишвили посетил здание Центра детского творчества, которое рядом с парламентом, увидел палатки, и ему это не понравилось, поэтому он отдал распоряжение убрать недовольных", - озвучил корреспонденту "Кавказского узла" свою версию Мишвилдадзе.

Решение убрать протестующих с площади было принято в то время, как офис по правам человека и демократии при ОБСЕ проводит экспертизу законопроекта о выборах в парламент на его соответствие Конституции Грузии, указал один из лидеров "Республиканской партии Грузии" Давид Бердзенишвили. Установка батута вызовет гнев у грузинского общества, предположил представитель общественного движения "Изменись" Ника Нозадзе. "Потому что никто не простит такого оскорбления - на том месте, где летом лилась кровь людей, устанавливать игрушки", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня утром депутат парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Элене Хоштария потребовала от полицейских пропустить ее к площадке на ступенях парламента со стороны проспекта Руставели, однако силовики преградили ей путь к площадке. Полицейские объяснили это тем, что депутат может пронести "предмет, которым можно повредить надувной батут".

Хоштария объяснила, что всего лишь хочет установить собственный условный батут из куска белой ткани. "Это всего лишь кусок материи", - сказала она полицейским. Тем не менее, полицейские убеждали ее сойти со ступеней.

Несколько репортеров подошли к Элене Хоштарии, чтобы узнать, в чем дело. Однако полицейские потребовали, чтобы журналисты сошли с парапета. Корреспондент "Кавказского узла" в жилете с надписью «Пресса» также находился около Элене Хоштарии и вел видеосъемку, когда несколько полицейских попытались увести его с парапета. Силовики пояснили, что рядом стоит автомобиль с передвижным подъемным краном, и стрела крана располагается прямо над парапетом.

В спор вмешались несколько активистов, потребовав от полицейских не мешать журналистам. "На каком основании не пропускаете политика и журналистам работать не даете?" – обратился к полицейским один из них.

В итоге полицейские освободили дорогу Элене Хоштарии, которая прошла к площадке перед парламентом и развернула там кусок ткани. Несколько человек помогли ей держать эту ткань, изобразив тем самым импровизированный батут. "Таким образом мы хотим подчеркнуть смехотворность и бессмысленность попыток Иванишвили замаскировать свой произвол детскими аттракционами", - заявила журналистам Элене Хоштария.

После этого активисты приостановили акцию перед парламентом Грузии. Они решили собраться позже, информирует в 11.01 мск "Sputnik Грузия".

Материалы об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Главное о протестах в Грузии - 2019".