Активисты в Тбилиси собрали деньги для оштрафованных торговцев

05 января 2020, 21:35

Оппозиционеры провели благотворительную ярмарку в пользу предпринимателей, оштрафованных за отказ перенести торговлю от главной новогодней елки к зданию парламента в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 3 января акция протеста у здания парламента Грузии привела к потасовке между полицейскими и активистами. На сторонника Лейбористской партии Грузии Лашу Чхартишвили были составлены протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику правоохранительных органов. Активисты поддержали предпринимателей, отказавшихся торговать на месте, где ранее стояли палатки протестующих.

Вечером 30 декабря 2019 года на проспекте перед зданием парламента власти убрали палатки протестующих, добивающихся изменения избирательной системы. Была убрана и палатка Малхаза Мачаликашвили. На месте убранных палаток 31 декабря мэрия установила детские аттракционы. Мачаликашвили заявил, что в результате демонтажа его палатки пропали 22 тысячи подписей в поддержку парламентского расследования убийства его сына силовиками

Гражданские и политические активисты в Тбилиси провели сегодня в парке «Дэда Эна» у Сухого моста акцию в поддержку торговцев, оштрафованных из-за отказа переместиться с площади Республики к зданию парламента. Участники акции принесли из дома вещи ручной работы, книги, сувениры, вино, кофе, чай для продажи, чтобы собрать деньги для предпринимателей, оштрафованных в новогодние дни за несанкционированную торговлю, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Мэрия дала разрешение торговцам работать на площади Республики три недели - с 1 по 22 января 2020 года, но после того, как полиция разгромила палатку Малхаза Мачаликашвили, мэрия решила столкнуть торговцев с Малхазом. Они приказали продавцам перейти на новые места к зданию парламента. Те, кто не согласился, были оштрафованы на 50 лари", - заявил Лаша Чхартишвили корреспонденту "Кавказского узла".

В сообщении на Facebook активисты анонсировали благотворительную ярмарку в пользу оштрафованных предпринимателей с 12 до 18 часов по местному времени. «По нашим сведениям, до 10 человек получили по 50 лари штрафа - это при том, что мэрия сама же их позволила им торговать на новогодней ярмарке на площади Республики», - сказал Лаша Чхартишвили.

«Мы пришли, чтобы выразить свою солидарность этим торговцам, которые не пожелали идти на поводу у мэрии и принимать участие в политической травле. А также мы хотим выразить солидарность Малхазу Мачаликашвили, который требует справедливого расследования гибели своего сына», - заявил "Кавказскому узлу" член партии «Европейская Грузия» Серго Ратиани.

19-летний сын Малхаза Мачаликашвили, Темирлан, был убит при спецоперации 26 декабря 2017 года. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Но родственники юноши утверждают, что его застрелили в постели. Близкие и односельчане Темирлана Мачаликашвили больше года проводят акции протеста с требованием наказать виновных в его убийстве.

Активистка Марика принесла в парк «Дэда Эна» свои изделия ручной работы. «Мы принесли то, что сделали своими руками, чтобы собрать деньги на тех торговцев, которые поддержали [Малхаза Мачаликашвили]. Нужно поддерживать друг другу в борьбе за справедливость», - сказала она.

За шесть часов работы ярмарки активистам удалось собрать сумму, необходимую для выплаты штрафов торговцам. Деньги, собранные сверх этой суммы, позволят возместить нескольким торговцам часть упущенной выгоды, отметил Лаша Чхартишвили.

Акции протеста не утихают в Тбилиси с 14 ноября 2019 года, когда в парламенте было провалено голосование за проект смены избирательной системы. Протестующие требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, сообщается в материале "Кавказского узла", подготовленном по итогам 2019 года на Южном Кавказе.

Подробнее об этом говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Материалы об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".